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Наставник ПСЖ стремится выиграть еще три титула текущего сезона

Футбол Цель ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 17:53 Фото: Instagram/psg
Главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ Луис Энрике планирует достигнуть максимального успеха со своей командой в оставшихся трех турнирах данного сезона, сообщает Zakon.kz.

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Если планы испанского наставника осуществятся, то ПСЖ может достигнуть невероятного успеха в европейском футболе. А именно, "парижаны" могут оформить "квадрупл" и завоевать 4 титула за один сезон. 

Сам же 53-летний тренер не скрывает, что хочет сотворить историю и поднять трофеи оставшихся трех турниров.  

"Без сомнения, мы мотивированы сделать то, чего никогда не делал ни один французский клуб, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны. Это двигает нас вперед. На данный момент у нас есть только один титул. Должны выиграть чемпионат и продолжать бороться за остальные трофеи в других турнирах. Это все еще долгий и извилистый путь".Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Команда Энрике уже достигла одной поставленной цели в этом сезоне. 3 января они выиграли Суперкубок Франции. Скорее никто не сомневается, что ПСЖ вскоре досрочно наденет золотые медали Лиги 1, так как уверенно лидирует в таблице чемпионата с отрывом в 11 очков от "Монако".   

 

Плюс ко всему, парижский коллектив ожидают жаркие баталии в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской "Боруссией".

25 мая ПСЖ встречается в финале Кубка Франции с "Лионом".

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