Грязный воздух Усть-Каменогорска: как будут решать проблему

На брифинге в СЦК и. о. председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Айдар Абдуалиев рассказал о принимаемых мерах для решения проблем с загрязненностью воздуха в городах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, восемь городов отнесены к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш и Усть-Каменогорск. При этом, говоря о мерах, принимаемых для улучшения качества атмосферного воздуха в рамках дорожной карты регионов, он остановился на каждом из городов в отдельности, в том числе на Усть-Каменогорске.

"Основная доля загрязнения воздушного бассейна города приходится на Усть-Каменогорский металлургический комплекс, Титано-магниевый комбинат, Усть-Каменогорскую ТЭЦ с фактическими выбросами 42 тыс. тонн. В дорожной карте учтены 34 мероприятия со снижением эмиссии от 20% до 30%". Айдар Абдуалиев

Например, предусмотрено строительство четырех дополнительных установок по доочистке сернистого газа на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе ТОО "Казцинк" для достижения индикаторов по снижению выбросов диоксида серы на 2,2 тыс. тонн. Также планируется строительство, реконструкция и ремонт основных фондов – котельного оборудования, инженерных сетей, очистных сооружений хозфекальных и ливневых стоков – коммунальных госпредприятий.

"По городу Усть-Каменогорску за 2022 год общий объем выбросов в атмосферный воздух составил 44 тыс. тонн". Айдар Абдуалиев

В целом, и. о. комитета указал, что причины загрязнения атмосферного воздуха в городах можно разделить на три категории:

в городах Алматы и Астане основной процент загрязнения приходится на теплоисточники – ТЭЦ, котельные, а также автотранспорт и частный сектор;

в городах Усть-Каменогорске и Темиртау наибольший объем эмиссий приходится на промышленность;

в городах Актобе и Атырау причиной высокого загрязнения являются устаревшие канализационно-очистные сооружения.

В рамках реализации концепции "Слышащего государства" в 2020 году министерством совместно с акиматами городов и областей разработаны дорожные карты по решению экологических проблем регионов, где предусмотрено 485 мероприятий. Все дорожные карты прошли этапы обсуждения с общественностью, акиматами и природопользователями. В настоящее время более 33% мероприятий завершены.

В начале марта Усть-Каменогорск накрыл плотный смог. Тогда местные жители печально шутили, что они видят то, чем дышат. Люди в такие моменты стараются лишний раз не покидать свои дома и не гулять по улицам.