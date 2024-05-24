Минэкологии обратилось в полицию по ситуации с озером Талдыколь

Заместитель председателя Комитета экологического контроля и регулирования МЭПР РК Айдар Абдуалиев 24 мая на брифинге СЦК прокомментировал ситуацию на Талдыкольской системе озер, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, почему Министерство не принимают никаких мер, когда уничтожается в Астане целая экосистема озер Талдыколь?

"Вопрос стоит на повестке дня очень остро. В 2023 году Департамент экологии по городу Астана проводил 6 раз выезд на это озеро и отбирал пробы. Каждый раз было превышение по загрязняющим веществам. Вместе с тем, по информации акимата и Департамента экологии, предприятие "Астана Су Арнасы" сброс сточных вод в озеро не осуществляет. С 2023 года это прекращено", – ответил Айдар Абдуалиев.

По его словам, обследования проводились еще 29 апреля и 16 мая 2024 года.

"В ходе последнего выезда было установлено, что проложена пластмассовая труба, по которой сбрасывались сточные воды. В настоящее время Департаментом экологии направлено письмо в Департамент полиции Астаны о выявлении данного случая и собственника данной трубы. На сегодняшний день министерство держит этот вопрос на контроле. Как будет информация акимата Астаны, как нам определят балансодержателя, мы выйдем на проверку", – дополнил спикер.

В феврале 2024 года аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал видео строительных работ на этом озере. Тогда градоначальник заявил, что в районе Малого Талдыколя работы приостановлены.

