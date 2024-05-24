Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минэкологии обратилось в полицию по ситуации с озером Талдыколь

озеро, система озер, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 16:11 Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета экологического контроля и регулирования МЭПР РК Айдар Абдуалиев 24 мая на брифинге СЦК прокомментировал ситуацию на Талдыкольской системе озер, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, почему Министерство не принимают никаких мер, когда уничтожается в Астане целая экосистема озер Талдыколь? 

"Вопрос стоит на повестке дня очень остро. В 2023 году Департамент экологии по городу Астана проводил 6 раз выезд на это озеро и отбирал пробы. Каждый раз было превышение по загрязняющим веществам. Вместе с тем, по информации акимата и Департамента экологии, предприятие "Астана Су Арнасы" сброс сточных вод в озеро не осуществляет. С 2023 года это прекращено", – ответил Айдар Абдуалиев. 

По его словам, обследования проводились еще 29 апреля и 16 мая 2024 года.  

"В ходе последнего выезда было установлено, что проложена пластмассовая труба, по которой сбрасывались сточные воды. В настоящее время Департаментом экологии направлено письмо в Департамент полиции Астаны о выявлении данного случая и собственника данной трубы. На сегодняшний день министерство держит этот вопрос на контроле. Как будет информация акимата Астаны, как нам определят балансодержателя, мы выйдем на проверку", – дополнил спикер. 

В феврале 2024 года аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал видео строительных работ на этом озере. Тогда градоначальник заявил, что в районе Малого Талдыколя работы приостановлены.

Читайте также

отечественное производство
Депутат о заполненном импортными товарами рынке: аналоги есть и в Казахстане
Жителям Астаны и Алматы советуют приготовить теплые вещи к выходным
Жителям Астаны и Алматы советуют приготовить теплые вещи к выходным
В Алматы на сутки частично перекроют движение на двух улицах
В Алматы на сутки частично перекроют движение на двух улицах
Екатерина Елисеева
Астана МЭПР РК 2024 год Экологические правонарушения Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: