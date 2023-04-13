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Крупный ресторан сносят в Алматы

Крупный ресторан сносят в Алматы по решению суда Фото: пресс-служба акимата Алматы
В микрорайоне "Акжар" Наурызбайского района в Алматы сносят крупный ресторан, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Управлении градостроительного контроля Алматы, в ходе внеплановой проверки было установлено, что ресторан возвели без разрешительных документов на строительство.

Отмечено, что в отношении собственника принимались административные меры по статьям 316 ч.1, 321, 463 ч.1 Кодекса РК об административных правонарушениях и выдано представление об устранении выявленных нарушений.

Однако, как уточнили в ведомстве, собственник требования не исполнил и управлением было подано исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд Алматы о сносе незаконно возведенного объекта.

"26 августа 2022 года решением суда исковое заявление удовлетворено в полном объеме, однако ответчик подал апелляционную жалобу. 19 октября 2022 года постановлением городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
Крупный ресторан сносят в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

13 апреля 2023 года в присутствии судебных исполнителей начался снос ресторана.

7 апреля сообщалось о том, что в Алматы летнюю террасу кафе-бара "Здесь и сейчас" по пр. Назарбаева, дом №240 сносят по решению суда.

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