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Очередной незаконный летник сносят в Алматы

Очередной незаконный летник сносят в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы летнюю террасу кафе-бара "Здесь и сейчас" по пр. Назарбаева, дом №240 сносят по решению суда. Об этом корреспонденту Zakon.kz 7 апреля 2023 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

Собственник – ТОО Bars Holding – без разрешительных документов возвел пристройку на землях государственного фонда. 28 июня 2022 года Управлением градостроительного контроля подано исковое заявление на снос данной пристройки в Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) Алматы.

Решением СМЭС Алматы исковые требования о признании пристройки самовольной и ее сносе удовлетворены в полном объеме.

7 апреля 2023 года в присутствии судебных исполнителей производится снос объекта.

5 апреля 2023 года в центре Алматы снесли летнюю террасу кафе. Вопрос касательно законности пристройки к кафе Lova Kitchen по ул. Толе би, 24Б был озвучен на одной из встреч акима Алматы Ерболата Досаева с населением Медеуского района. В результате Управлением градостроительного контроля города проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что летняя терраса располагается в незаконно возведенной пристройке.

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Динара Халдарова
Алматы
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