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Смаилов поручил увеличить мощность Шымкентского НПЗ

Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить до 12 млн тонн в год Фото: primeminister.kz
13 апреля премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам развития Шымкента. Он отметил, что Минэнерго нужно пересмотреть подходы к расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Zakon.kz.

На сайте главы правительства отмечено, что мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить до 12 млн тонн в год.

При этом, по словам Алихана Смаилова, необходимо синхронизировать эту работу со строительством новых перерабатывающих производств.

"Нам не нужны полумеры. В этот проект будут вкладываться значительные средства, поэтому необходимо сразу делать увеличение мощности на 6 млн тонн в год. Спрос на ГСМ из года в год увеличивается. Экономика растет, население растет, предприятия наращивают свои обороты. Эти процессы нужно поддерживать, в том числе за счет увеличения производства ГСМ".Алихан Смаилов

Кроме того, на совещании обсуждены вопросы расширения торгово-логистического центра в рамках создания южного регионального хаба и запуска новых промышленных предприятий по глубокой переработке нефтяного сырья вокруг НПЗ.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод – один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построенный в 1985 году, является новейшим в республике.

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