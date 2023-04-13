Смаилов поручил увеличить мощность Шымкентского НПЗ
Фото: primeminister.kz
13 апреля премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам развития Шымкента. Он отметил, что Минэнерго нужно пересмотреть подходы к расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Zakon.kz.
На сайте главы правительства отмечено, что мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить до 12 млн тонн в год.
При этом, по словам Алихана Смаилова, необходимо синхронизировать эту работу со строительством новых перерабатывающих производств.
"Нам не нужны полумеры. В этот проект будут вкладываться значительные средства, поэтому необходимо сразу делать увеличение мощности на 6 млн тонн в год. Спрос на ГСМ из года в год увеличивается. Экономика растет, население растет, предприятия наращивают свои обороты. Эти процессы нужно поддерживать, в том числе за счет увеличения производства ГСМ".Алихан Смаилов
Кроме того, на совещании обсуждены вопросы расширения торгово-логистического центра в рамках создания южного регионального хаба и запуска новых промышленных предприятий по глубокой переработке нефтяного сырья вокруг НПЗ.
Шымкентский нефтеперерабатывающий завод – один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построенный в 1985 году, является новейшим в республике.
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