Шымкентский нефтеперерабатывающий завод увеличивает производственные мощности

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Сегодня в Шымкенте на совещании с участием вице-министра энергетики РК Ерлана Аккенженова и акима города Габита Сыздыкбекова были обсуждены вопросы проекта расширения Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

Были рассмотрены механизмы реализации Дорожной карты, направленной на расширение производственных мощностей завода и другие актуальные вопросы. Фото: пресс-служба акимата Шымкента Аким города заострил внимание присутствующих на работе по реализации проекта по расширению мощностей завода.

"Шымкентский нефтеперерабатывающий завод – одно из трех ведущих предприятий страны. Правительство поручило увеличить годовую производственную мощность предприятия до 12 млн тонн. С этой целью Минэнерго и руководители предприятий посетили Китай и достигли договоренности о совместной работе со стратегическими партнерами CNPC по увеличению производственных мощностей. Учитывая важность и масштабность проекта, будет оказана поддержка со стороны акимата. Совместно с акиматом и специалистами предприятия мы обсудили и разработали дорожную карту по реализации проекта расширения нефтеперерабатывающего завода. Ход выполнения дорожной карты будет находиться на моем личном контроле", – сказал глава города. На совещании был проработан комплексный план по эффективной реализации Дорожной карты, направленной на расширение производственных мощностей завода. Читайте также В ВКО выращивают элитные сорта семян зерновых и масличных культур В ВКО будут развивать медицинский туризм Сроки исковой давности по делам против СМИ: Мажилис одобрил законопроект

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