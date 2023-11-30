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Шымкентский нефтеперерабатывающий завод увеличивает производственные мощности

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод увеличивает производственные мощности Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Сегодня в Шымкенте на совещании с участием вице-министра энергетики РК Ерлана Аккенженова и акима города Габита Сыздыкбекова были обсуждены вопросы проекта расширения Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

Были рассмотрены механизмы реализации Дорожной карты, направленной на расширение производственных мощностей завода и другие актуальные вопросы.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод увеличивает производственные мощности

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Аким города заострил внимание присутствующих на работе по реализации проекта по расширению мощностей завода.

"Шымкентский нефтеперерабатывающий завод – одно из трех ведущих предприятий страны. Правительство поручило увеличить годовую производственную мощность предприятия до 12 млн тонн. С этой целью Минэнерго и руководители предприятий посетили Китай и достигли договоренности о совместной работе со стратегическими партнерами CNPC по увеличению производственных мощностей. Учитывая важность и масштабность проекта, будет оказана поддержка со стороны акимата. Совместно с акиматом и специалистами предприятия мы обсудили и разработали дорожную карту по реализации проекта расширения нефтеперерабатывающего завода. Ход выполнения дорожной карты будет находиться на моем личном контроле", – сказал глава города.

На совещании был проработан комплексный план по эффективной реализации Дорожной карты, направленной на расширение производственных мощностей завода.

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