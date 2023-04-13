Житель Туркестанской области выехал на встречку и снял нарушение ПДД на видео

В Туркестанской области лихач выехал на встречку и снял это на видео. Об этом корреспонденту Zakon.kz 12 апреля 2023 года рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

Видеозапись, на которой водитель Nexia выехал на полосу встречного движения и создал препятствия другим транспортным средствам, полицейские выявили при мониторинге соцсетей.

"Как выяснилось, инцидент произошел в Жетысайском районе. Автолюбителем оказался молодой человек, житель Мактааральского района. В отношении него составили административные протоколы по ч. 5 ст. 596 ("Нарушение правил маневрирования") и ч. 1 ст. 599 ("Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика") КоАП РК". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Машина водворена на штрафстоянку.





В конце февраля 2023 года в Мангистауской области области произошло смертельное ДТП. По данным полиции, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz-1844, который перевозил в прицепе автомобили. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров автомашины Camry, один пострадавший был доставлен в больницу.