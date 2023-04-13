Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Житель Туркестанской области выехал на встречку и снял нарушение ПДД на видео

Житель Туркестанской области выехал на встречку и снял нарушение ПДД на видео Фото: скриншот видео
В Туркестанской области лихач выехал на встречку и снял это на видео. Об этом корреспонденту Zakon.kz 12 апреля 2023 года рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

Видеозапись, на которой водитель Nexia выехал на полосу встречного движения и создал препятствия другим транспортным средствам, полицейские выявили при мониторинге соцсетей.

"Как выяснилось, инцидент произошел в Жетысайском районе. Автолюбителем оказался молодой человек, житель Мактааральского района. В отношении него составили административные протоколы по ч. 5 ст. 596 ("Нарушение правил маневрирования") и ч. 1 ст. 599 ("Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика") КоАП РК".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Машина водворена на штрафстоянку.


В конце февраля 2023 года в Мангистауской области области произошло смертельное ДТП. По данным полиции, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz-1844, который перевозил в прицепе автомобили. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров автомашины Camry, один пострадавший был доставлен в больницу.

Читайте также

Пожар близ аэропорта Астаны разрастается

Черный дым рядом с аэропортом Астаны напугал горожан

Киберкриминал набирает обороты в Казахстане

Динара Халдарова
Мактааральский район Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Арестован вице-министр нацэкономики Казахстана
Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана
КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия
КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах
Токаев назначил зампредседателей КНБ
Токаев назначил зампредседателей КНБ
пробки, Алматы
Досаев объяснил, как будут решать проблему с пробками в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления