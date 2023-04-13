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Два финала ЧА-2023 по борьбе пройдут с участием спортсменов из Казахстана и Узбекистана

Борьба ЧА Медаль Фото: Instagram/drs_kz
13 апреля на азиатском первенстве по борьбе в Астане на ковер вышли представители вольного стиля. Хозяева турнира были представлены во всех пяти весах, но, только двум нашим палуанам удалось заработать путевки в финал, где их ждут узбекские борцы, сообщает Zakon.kz.

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За "золото" Чемпионата Азии-2023, 13-го апреля в вечерней сессии сразятся два казахстанца, Санжар Досжанов и Болат Сакаев. Санжару в соперники по финалу весовой категории до 70 кг попался узбекский борец Зафарбек Отаханов. В свою очередь Болат померится силами с другим представителем Узбекистана – Бекзодом Абдурахмановым, в финальной схватке весовой категории до 79 кг.


Помимо Досжанова и Сакаева, 13-го апреля за бронзовую медаль азиатского первенства поспорит казахстанец Санжар Мухтар. В категории до 65 кг наш борец встретится с японцем Риомой Анраку. Начало вечерней сессии в 18:00 по времени Астаны. 


После 4 дней соревнований в активе казахстанской сборной по борьбе 13 наград: 8 из них завоевали представители греко-римской борьбы и 5 в активе наших девушек.   


Казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали 8 медалей различного достоинства. "Золото" в активе Ибрагима Магомадова, "серебро" на счету Диаса Калена и Нурсултана Турсынова, и бронзовыми призерами стали Алмат Кебисбаев, Олжас Сырлыбай, Амангали Бекболатов, Мухамедали Мамырбек и Алимхан Сыздыков.


Медали высшей пробы для женской сборной Казахстана добыли Жамиля Бакбергенова и Эльмира Сыздыкова. На третьей ступени призеров турнира оказались Марина Седнева, Нилифур Раимова и Елена Шалыгина. 

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