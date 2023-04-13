Инвестиции в Казахстан растут, но нет повода для оптимизма – мнение экспертов

Правительство Казахстана опубликовало информацию о внешних инвестициях в экономику страны. Сообщается, что в 2022 году удалось привлечь рекордный объем вложений. Zakon kz выяснял, за счет чего улучшилась инвестиционная привлекательность республики и что дает экономике иностранный капитал.

По итогам 2022 года, согласно исследованиям Finprom.kz, валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан составил 28 млрд долларов, что на 17,7% больше результатов 2021 года (23,8 млрд). Это рекордный показатель за последние 10 лет – в 2012 году объем ПИИ достиг 28,9 млрд долларов. Большая часть инвестиций традиционно пришлась на горнодобывающую и обрабатывающую промышленность и торговлю. Данные отрасли сформировали 81,5% всех привлеченных инвестиций.

Самый большой объем инвестиций приходится на Нидерланды – 8,3 млрд долларов, на втором месте США – 5,1 млрд долларов, на третьей позиции расположилась Швейцария – 2,8 млрд долларов. В десятку крупнейших инвесторов Казахстана также вошли Бельгия (1,6 млрд долларов), РФ (1,5 млрд долларов), Южная Корея (1,5 млрд долларов), Китай (1,4 млрд долларов), Франция (770,2 млн долларов), Великобритания (661 млн долларов) и Германия (469,5 млн долларов).

Инвестиции растут, но они никак не влияют на структурные изменения в экономике

Экономист Арман Бейсембаев рост инвестиций в Казахстан связывает с глобальными событиями, произошедшими за последние два года в мировой экономике.

"Рост инвестиций был логичным, потому что предыдущие годы действовали ковидные ограничения и мировая экономика демонстрировала спад. К тому же, надо учитывать изменившуюся за это время геополитическую обстановку. В частности, подъем экономики Китая, международные санкции в отношении РФ, поиск ЕС новых источников энергии и маршрутов ее доставки. Благодаря этим факторам появилась возможность реализации казахстанской нефти на новых рынках сбыта, помимо традиционных. Все это прямо повлияло на увеличение инвестиций". Арман Бейсембаев

Однако, что касается качественной характеристики инвестиций, то здесь экономист не видит никаких изменений, а значит, и нет повода для оптимизма.

"Посмотрите на структуру ПИИ, очевидно, что все годы независимости львиная доля иностранных вложений шла и продолжает идти в сырьевой сектор и на инфраструктуру, связанную с его транспортировкой и торговлей. Даже список основных инвесторов почти не поменялся за три десятка лет. Честно говоря, я уверен в том, что иностранный капитал в Казахстане, кроме добычи сырья, ничто больше не интересует. Конечно, ничего плохого в том, что Казахстан продает полезные ископаемые, нет. Беда в том, что мы так и остались рентной страной с вывозным типом экономики. Государство просто распределяет выручку с продажи своих природных богатств и закупает на эти деньги все, что у нас не производится. А мы практически ничего не производим", – утверждает Арман Бейсембаев.

Более того, по его мнению, прямые иностранные инвестиции способствуют лишь закреплению импортозависимости и структуры нашей экономики. При этом у Казахстана нет ни единого шанса выскочить из этой колеи. И инвесторы прекрасно это понимают.

"США входит в ТОП-5 стран, больше всех экспортирующих нефть. Но мало у кого Штаты ассоциируются с нефтью. Потому что там развиваются и другие отрасли экономики, а самое главное, постоянно улучшается качество человеческого капитала. Казахстан тоже пытается диверсифицировать свою экономику, но пока похвастаться результатами не может. Ресурсное проклятие – это про нас". Арман Бейсембаев

Достоверность статданных вызывает сомнения

Экономист Максат Халык указывает на несоответствие цифр по инвестициям, растиражированных в СМИ, с отчетом Национального банка РК.

"Судя по данным, находящимся в общем доступе, Казахстан в 2022 году привлек рекордный объем инвестиций. Но у меня есть сомнения в достоверности этих статистических данных. На сайте Нацбанка в разделе внешних долгов, наоборот, совсем другая картина – уменьшение инвестиций. К примеру, по сведениям регулятора, за прошедшие два года инвестиции сократились на 10 млрд долларов. Есть межфирменная задолженность, по которой тоже можно подсчитать объем привлеченных инвестиций. На январь 2022 года она составляла более 96 млрд долларов. Всего за год она уменьшилась на 3 миллиарда. Из этого я делаю вывод, что объем инвестиций сокращается. Поэтому я не разделяю победные реляции об инвестиционных рекордах, когда правительство сообщает, что за прошлый год целевые индикаторы Концепции инвестиционной политики РК до 2026 года перевыполнены на 14,3%", – говорит Максат Халык.

Рост внутренних инвестиций для страны гораздо важнее увеличения иностранных

Экономист Марат Абдурахманов считает, что отсутствие инвестиций в несырьевые отрасли – проблема, которую государство почему-то обходит своим вниманием.

"Сравните иностранные вложения по отраслям – сразу в глаза бросается диспропорция. К примеру, на добывающую отрасль приходится более 12 млрд долларов, на обрабатывающую промышленность – 5,6 млрд долларов, на торговлю – 5 млрд долларов, а инвестиции в строительство, коммунальную сферу в разы ниже. Поэтому они никак не отражаются на росте благосостояния рядовых казахстанцев". Марат Абдурахманов

По словам экономиста, точный подсчет иностранных инвестиций невозможен по той причине, что контракты с недропользователями не находятся в общем доступе. Кроме того, по его словам, нахождение в списке крупнейших инвесторов известных оффшорных стран и структур вызывает много вопросов.

"Инвестиции, как экономическая деятельность, в нашей стране очень скрытный объект. Все инвестконтракты, нередко в рамках, заключенных еще в начале 90-х годов соглашений о разделе продукции, хранятся под грифом секретности. Поэтому, мы не знаем, сколько реально инвестиций было, как они контролируются. Кстати, судебные процессы, недавно инициированные нашим государством против зарубежных инвесторов, которые завышали инвестиционные расходы, как раз доказывают факт непрозрачности условий сделок и несоответствия результатов заявленным ожиданиям. В целом, 12 млрд долларов в добывающую промышленность – это не такая уж большая сумма, непонятно, почему из этого делают сенсацию", – резюмировал Марат Абдурахманов.

Согласно заключениям экономистов, вполне вероятно, что, по итогам текущего года повторить рекорды 2022 года по привлечению иностранных инвестиций Казахстану не удастся из-за недавних исков на 16,5 млрд долларов, поданных в международный арбитраж к компаниям-операторам, разрабатывающим нефтяные месторождения Кашаган и Карачаганак. Казахстан, по сути, подозревает иностранные компании в завышении расходов, что привело к убыткам и лишило страну части прибыли по этим проектам. Аналитики считают, что эта судебная тяжба может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности Казахстана. Поэтому корректировки данных по инвестициям неизбежны.