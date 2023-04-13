Пожар близ аэропорта Астаны разрастается

Днем 13 апреля возле аэропорта Астаны разгорелся пожар. Спустя пару часов, как рассказали Zakon.kz в ДЧС столицы, пожарные все еще работают над ликвидацией возгорания сухостоя.

На первые сообщения о пожаре подразделения ДЧС выехали в сторону аэропорта в 12:28. Тогда предварительная площадь пожара составляла 1 га.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы, на месте создан оперативный штаб, три боевых участка тушения водой и с применением подручных средств.

"По состоянию на 14.30 площадь горения сухостоя и камыша составляет около 3 гектара. На данный момент на месте над ликвидацией возгорания работают 40 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС Астаны и 4 ПМ (поливомоечные машины) акимата города". Пресс-служба ДЧС Астаны

Также отмечено, что жертв и пострадавших нет.

"Причина пожара будет устанавливаться. Тушение усложняется быстрым распространением огня в связи с порывистым ветром и сухой растительностью". Пресс-служба ДЧС Астаны

Известно, что пожар не повлиял на деятельность воздушной гавани. Аэропорт Астаны работает в штатном режиме.