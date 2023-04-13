Оформление онлайн-кредитов через видеозвонки – в Казнете появился фейк

В мессенджерах распространяется рассылка о мошенниках. Согласно пересылаемому сообщению, на любого человека можно оформить онлайн-кредит при условии, если тот ответит на входящий звонок с незнакомого номера, сообщает Zakon.kz.

Рассылка гласит: злоумышленники "сканируют" лицо ответившего по видеосвязи, как только он включает камеру. Затем мошенники якобы оформляют на него онлайн-кредит.

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В сообщении также сказано, что "в Улытауской области очень много пострадавших от таких видеозвонков". В полиции эту информацию опровергли.

"Подобных случаев мошенничества зарегистрировано не было", - отметили в ДП Улытауской области.

Следовательно, верить распространяемому сообщению не нужно, пишет SropFake.kz.

Киберкриминал становится одним из самых распространенных видов мошенничества в Казахстане. Семь из десяти интернет-мошенников остаются неизвестными и безнаказанными.

