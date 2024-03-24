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Законодательство РК

Фейк о "прослушке" телефонных разговоров распространяют в Казнете

Фейк о &quot;прослушке&quot; телефонных разговоров распространяют в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 19:48 Фото: pixabay
В WhatsApp распространяется сообщение о том, что уже "с завтрашнего дня" будут действовать некие новые правила коммуникации, согласно которым все разговоры и переписки в мессенджерах будут записываться, а активность в социальных сетях – отслеживаться. Это фейк, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 24 марта Stopfake.kz, это сообщение стало вирусным в Казнете еще в январе 2022 года. Тогда его распространяли от имени Комитета национальной безопасности РК. Тогда же ведомство сообщило, что все это ложь и никаких "новых правил коммуникации" в нашей стране нет.

"Кроме того, эта рассылка, только без упоминания в тексте Комитета национальной безопасности РК, распространялась в России. Там ее также опровергли, сообщив, что содержащаяся в ней информация – ложь. Важно отметить, что в том виде, в котором текст распространяется сейчас, он обладает практически всеми признаками фейка. В нем не указаны даты, страна, в которой якобы будут введены "новые правила коммуникации", и нет ссылки на источник", – говорится в сообщении.

Все это говорит о том, что верить сообщению не нужно, подчеркнули в Stopfake.kz.

Ранее в Казахстане распространяли фейк о том, что президент РК заявил, что в Казахстане все должны говорить только на казахском языке. 

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