Сотрудник аэропорта Алматы рассказал, как они спасали пассажиров во время его захвата

13 апреля 2023 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы по делу о захвате аэропорта во время январских беспорядков прокурор допросил свидетеля – сменного начальника отдела воздушной гавани Архата Сабитова, сообщает Zakon.kz.

По словам сотрудника аэропорта, согласно графику, он заступает на смену в 20:00, но, как правило, обычно приезжает к 19:00, чтобы получить полную информацию по производству и составить планы по работе.

"В тот день мой напарник сообщил мне, что все идет согласно рабочему порядку... и добавил, что, в случае каких-либо вопросов, касающихся эвакуации, мы должны действовать согласно плану и вывести пассажиров в безопасное место, то есть это было обозначено. Это были склады временного хранения (СВХ), которые располагаются в 1,5 км от аэропорта". Архат Сабитов

Задача эвакуировать людей на склады СВХ была поставлена руководством аэропорта во время совещания. Об этом Сабитову рассказал его коллега.

"Я пришел к 19:00, и моя работа предполагает обход терминала и место стоянки воздушных судов. Я провожу объезд и осмотр территории аэропорта в целом. В 19:20 я встречал борт, пассажиры вышли, мы сопроводили их в зал международных рейсов и я дальше продолжил работать. Приблизительно в 19:40 мне позвонил один из руководителей аэропорта, который сообщил, что в сторону аэропорта движется колонна людей из 800 человек, при этом сказав, что необходимо срочно произвести эвакуацию". Архат Сабитов

По его словам, после получения этой информации он дал команду руководителям подразделений о том, что необходимо всю техническую базу – автобусы, микроавтобусы, а также другие технические средства поднести к багажному отделению здания терминала (во внутреннюю часть аэропорта).

"Когда стали выходить пассажиры, мы в срочном порядке с сотрудниками аэропорта, которые направляли пассажиров и других людей в автобусы, координировали движение автобусов, направляя их в сторону СВХ. Учитывая, то, что у меня есть свой служебный автомобиль, я также отправлял пассажиров и других людей в безопасные места, и возвращался к багажному отделению терминала". Архат Сабитов

Он отметил, что давал команды по телефону куда обратить особое внимание и откуда можно можно сотрудникам и пассажирам выйти за пределы аэропорта.

"На стоянке телескопического трапа находился борт авиакомпании Air Astana с пассажирами, которые направлялись в Москву. В срочном порядке мы дали команду убрать борт от телескопического трапа и направить в более безопасное место от терминала – это около 300 м. Чтобы обезопасить самолет, мы, когда отбуксировали его в безопасное место, убрали и отключили от электропитания все автоматизированные трапы и технические средства". Архат Сабитов

Сотрудник аэропорта добавил, что на дальней стоянке находился еще один борт Air Astana, который вылетал в Бишкек. Кроме этого, на грузовых стоянках находились три иностранных борта.

"В это время мы получили информацию, о том, что компания Asiana Airlines – это корейские авиалинии – совершила посадку, игнорируя, что мы прежде говорили, когда уже получили информацию об эвакуации. Мы попросили через "Казнавигацию" отправить корейский борт в другой аэропорт в качестве запасного, но этот борт совершил посадку у нас в аэропорту". Архат Сабитов

По его словам, после того, как приземлился корейский борт, он по телефону предупредил представителя авиакомпании, чтобы все оставались в самолете и не выходили из него до улучшения ситуации.

"Представители связались с экипажем, и они выполнили наши требования. Также мы попросили их выключить в салоне самолета свет и не включать его пока все не наладится. Это касалось не только пассажирских бортов в Москву, Бишкек, Сеул, но и грузовые, так как там же находились члены экипажа. Они тоже выполнили наши требования". Архат Сабитов

Сотрудник алматинской воздушной гавани отметил, что он контролировал весь процесс эвакуации пассажиров из здания терминала.

"В мою служебную автомашину сели четыре человека – это мои сотрудники, которые выполняли приказ по эвакуации людей и вывоза их в сторону СВХ. Пока мы наблюдали за этим процессом, в нашу сторону подбежал неизвестный молодой человек, который кричал: "Кто является руководителем аэропорта", на что мой сотрудник толкнул его и быстро сел в машину, и мы выехали в сторону здания терминала. Вместе с этим парнем на улицу выбежали человек 15 и в руках у них были палки или дубинки. Я обратил внимание, что они были в неадекватном состоянии и агрессивно настроены". Архат Сабитов

Ранее представитель Air Astana – юрист Канат Сугербаев рассказал об ущербе, который понесла авиакомпания в результате захвата аэропорта 5 января 2022 года.