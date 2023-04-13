В Казахстане разработали дорожную карту по пропаганде здорового образа жизни

Подготовлен проект распоряжения премьер-министра "Об утверждении Дорожной карты по исполнению пункта 91"Усиление пропаганды здорового образа жизни, повышение грамотности населения по вопросам здоровья" на 2023 – 2025 годы", сообщает Zakon.kz.

Цель принятия проекта – реализация поставленных мероприятий по развитию службы здорового образа жизни, что позволит увеличить долю лиц ведущих здоровый образ жизни, снижение распространенности поведенческих факторов риска (табакокурение, ожирение), повысить грамотность населения по вопросам здоровья, снизить смертность от неинфекционных заболеваний и увеличить ожидаемую продолжительность жизни.

Как поясняется, Дорожная карта направлена на совершенствование усиление пропаганды здорового образа жизни, повышение грамотности населения по вопросам здоровья по девяти направлениям:

Совершенствование законодательства в сфере профилактики и охраны здоровья. Содействие здоровому и рациональному питанию. Развитие физической активности и спорта. Сокращение потребления табачных изделий, алкогольной продукции и ПАВ. Охрана психического и репродуктивного здоровья. Снижение травматизма. Научно-аналитическое сопровождение. Реализация проектов Всемирной организации здравоохранения. Формирование здорового образа жизни на уровне ПМСП.

В числе мероприятий Дорожной карты:

Разработка национальных рекомендаций для организованных детских коллективов по рациону питания детей от 2 лет до 6 лет;

Развитие сети предприятий по здоровому питанию "Здоровые столовые", "Здоровые кафетерии", "Здоровое бистро", "Здоровые магазины" (2023 год – 9 предприятий, 2024 год – 13 предприятий, 2025 год – 17 предприятий);

разъяснительная работа среди населения по снижению потребления сахаросодержащих напитков, продуктов с высоким содержанием соли, с освещением в СМИ и социальных сетях;

Внедрение национальных рекомендаций по физической активности для различных возрастных групп населения;

Проведение республиканских соревнований, марафонов, акций и других мероприятий по видам спорта среди населения;

Разработка и внедрение мобильного приложения по отказу от курения;

Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения по профилактике травматизма (падение, утопление, выпадение из окон детей); потребления табака, алкоголя, ПАВ; физической активности; правильное питание).

Разработка и утверждение Дорожной карты по профилактике суицидального поведения среди населения РК на 2023-2025 годы.

Всего план включает в себя 65 различных мероприятий по указанным выше направлениям.

Ожидаемые результаты

Как ожидается, реализация дорожной карты приведет к следующим результатам:

Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни до 30% к 2025 году. Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет до 19% к 2025 году. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) до 90 на 100 тыс. населения к 2025 году. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан с 71,37 лет в 2020 году до 75 лет в 2025 году.

Центральным государственным органам, акиматам областей, городов; Астаны, Алматы, Шымкента и иным организациям, ответственным за исполнение Дорожной карты, нужно будет принять необходимые меры по реализации Дорожной карты и ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство здравоохранение РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 апреля.