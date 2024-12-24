Разработана Дорожная карта трансформации колледжей
Как поясняют разработчики, Дорожная карта создана с целью формирования гибкой и эффективной экосистемы технического и профессионального образования, способной оперативно адаптироваться к приоритетам экономического развития нашей страны.
Реформирование системы ТиПО должно содействовать развитию человеческого капитала, который станет важнейшим ресурсом для устойчивого экономического роста Казахстана.
Для достижения данной цели определены следующие ключевые задачи:
- формирование модели эффективного лидерства: переход к модели эффективного лидерства с учетом рейтинговых подходов и корпоративного управления;
- актуализация образовательных программ: обеспечение их соответствия потребностям рынка труда и внедрение кластерного подхода;
- развитие кадрового потенциала: повышение квалификации педагогов и внедрение программ академической мобильности;
- цифровизация: автоматизация ключевых процессов ТиПО и создание единой цифровой платформы для повышения эффективности системы;
- синергия бизнеса и ТиПО: усиление взаимодействия с бизнес-сообществом для подготовки кадров, удовлетворяющих потребности региональных экономик;
- интернационализация образования: установление партнерства с международными образовательными организациями и внедрение глобальных стандартов.
В рамках Дорожной карты предлагается сформировать в Казахстане четыре лиги ТиПО с использованием методики оценки рейтинговых показателей деятельности организации ТиПО: лидеры, опорные, социальные, целевые колледжи.
Вот как они характеризуются:
- организации ТиПО-лидеры – транслируют опыт опорным колледжам, лидеры в профессиональном образовании на национальном и международном уровнях, отличаются высокими стандартами управления и обучения, инновационной инфраструктурой;
- опорные организации ТиПО – способствуют созданию условий для роста уровня подготовки и инфраструктуры социальных и целевых организаций ТиПО, играют стратегическую роль в регионе и служат площадкой для внедрения передовых технологий и образовательных стандартов;
- социальные организации ТиПО – находятся в процессе модернизации и роста, активно внедряют новые технологии, обновляют образовательные программы, стремятся повысить свой уровень при поддержке опорных организаций ТиПО;
- целевые организации ТиПО – обеспечивают стандарт качества образования, характеризуются отсутствием прогресса, устаревшей инфраструктурой и слабой конкурентоспособностью, требуют реформ и поддержки для восстановления.
Кроме того, предусмотрен ряд шагов по реформированию казахстанского профессионального и технического образования:
- внедрение модели финансирования, предусматривающей стимулирующие выплаты на основе ключевых показателей колледжа, диверсификацию источников финансирования, в том числе создание эндаумент-фондов;
- поэтапное внедрение корпоративного управления, обеспечивающего эффективность, прозрачность бизнес-процессов колледжа и усиление ответственности за результаты деятельности;
- разработка и внедрение KPI руководителей организаций ТиПО-лидеров и опорных организаций ТиПО, обучение и стажировка по международным программам и программам MBA для эффективного управления организациями ТиПО с учетом подготовки кадрового резерва;
- создание синхронизированной ИС "Digital портфолио" для отслеживания развития и достижений педагога;
- создание научно-педагогического журнала ТиПО, включенного в перечень изданий, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования;
- переход на новый формат повышения квалификации педагогов с подготовкой тренеров на международном уровне и вовлечение опытных работников производства в подготовку кадров через "боковой вход в профессию";
- развитие академической мобильности внутри страны и за рубежом;
- создание проекта менторства и обмен опытом между коллегами с целью вовлечения старшего поколения в жизнь колледжа и развитие межпоколенческого сотрудничества;
- создание единой цифровой платформы ТиПО (SMART ТиПО);
- автоматизация ключевых процессов в организациях ТиПО, включая учебные процессы, документооборот и другие аспекты операционной деятельности;
- создание региональных IT-хабов на базе организаций ТиПО и реализация проекта Fab Lab для поддержки инноваций и развития цифровых навыков;
- обеспечение эффективного взаимодействия школа – колледж – предприятия – ОВПО для создания многоуровневой системы профессионального образования в регионах, способствующей подготовке квалифицированных кадров;
- развитие дуального обучения, целевого заказа, партнерства и шефства с увеличением роли участия бизнес-структур и инвесторов в корпоративном управлении организациями системы ТиПО;
- развитие мини-предприятий на базе организаций ТиПО;
- создание национального центра Worldskills Kazakhstan и расширение перечня компетенций;
- взаимное сотрудничество организаций ТиПО с зарубежными организациями образования и предприятиями.
По итогам внедрения Дорожной карты ожидаются следующие результаты:
- создание и функционирование четырех лиг в системе технического и профессионального образования (ТиПО);
- внедрение модели корпоративного управления в 100 организациях ТиПО;
- подготовка 100 руководителей новой формации, обладающих современными управленческими навыками;
- сертификация 10 тыс. педагогов нового формата, соответствующих требованиям современного образовательного процесса;
- подготовка 500 специалистов с производства для работы в сфере ТиПО;
- актуализация нормативных-правовых актов (НПА), регламентирующих образовательные процессы;
- формирование Национального портфеля, содержащего образовательные программы с международным участием;
- синхронизация образовательных программ организаций ТиПО с организациями высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО);
- разработка 100 учебных пособий на государственном языке;
- создание пяти IT-хабов, обеспечивающих доступ к современным технологиям;
- оснащение и запуск пяти лабораторий Fab Lab, способствующих развитию навыков цифрового производства и инноваций;
- запуск платформы SMART ТиПО, объединяющей основные элементы образовательной инфраструктуры;
- создание 20 региональных образовательно-производственных кластеров для интеграции бизнеса и образовательного процесса;
- открытие 20 технопарков, поддерживающих инновации и развитие цифровых навыков в организациях ТиПО;
- создание 100 центров Business Startup для поддержки предпринимательских инициатив;
- строительство Национального центра WorldSkills Kazakhstan как ключевого центра для подготовки специалистов и развития профессиональных компетенций;
- расширение перечня компетенций WorldSkills Kazakhstan, направленного на охват более широкого спектра профессий и навыков, с 30 до 50.
Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительного финансирования из госбюджета.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 декабря 2024 года.
Ранее Министерство просвещения сообщало о своих планах поделить казахстанские колледжи на лиги.