Топ-матчи к просмотру в четвертьфинале Лиги Европы

Лига чемпионов вернется на следующей неделе, а пока футбольных фанатов порадует не менее зрелищный четвертьфинал Лиги Европы. Для некоторых команд этот чемпионат — последний шанс завершить сезон с поднятой головой.

Читайте дальше, чтобы узнать, какие матчи стоит посмотреть в завтрашнем туре.

"Манчестер Юнайтед" – "Севилья"

"Красные дьяволы" поднялись на 4-ю строчку АПЛ и взяли Кубок лиги – первый трофей под руководством тен Хага. Смена тренера и отказ от Криштиану Роналду явно пошли на пользу команде, но амбициозные планы завоевать Премьер-лигу уже вряд ли удастся реализовать. За 29 туров "Манчестер Юнайтед" забил только 44 мяча, что говорит о проблемах в атаке. Утешением могут стать еще досягаемые победы в Лиге Европы и Кубке Англии.

"Севилья" держалась на 4-м месте в Ла Лиге на протяжении четырех сезонов подряд, но в текущем розыгрыше неожиданно упала до 13-го места. С реализацией у испанцев тоже большие проблемы: всего 33 гола за 28 туров. Будущее участие в Лиге чемпионов под угрозой, надежда только на Лигу Европы, где "красно-белые" по-настоящему блистают.

Интересные факты:

• "Манчестер Юнайтед" не проигрывал на домашнем стадионе 24 матча подряд.

• "Севилья" — самый титулованный клуб Лиги Европы с 6 победами.

• Соперники встречались всего четыре раза: три победы в пользу "Севильи" и ничья.

Коэффициенты от Parimatch:

"Манчестер Юнайтед" – 1.39, Ничья – 5.00, "Севилья" – 8.60

"Ювентус" – "Спортинг"

"Ювентус" занимает 7-ю строчку в Серии А и, если команде не вернут отобранные за финансовые махинации 15 очков, рискует остаться вне еврокубковой зоны. В Лиге Европы клуб справляется гораздо лучше: три предыдущих матча чемпионата были выиграны всухую. Однако в четвертьфинал "старая синьора" проходила последний раз в сезоне 2013/14, а побеждала – в далеком 1993 году. Подопечным Аллегри придется выложиться по полной, чтобы выиграть турнир и получить путевку в Лигу чемпионов.

"Спортинг" сенсационно выбил "Арсенал" из ⅛ финала в серии пенальти и еще может побороться за выход в Лигу чемпионов из Премьер-лиги, где занимает 4-е место. На первый взгляд, команда находится в хорошей кондиции. Однако последние 3 из 4 матчей Лиги Европы "Спортинг" завершил ничьей в основное время. Команда предпочитает удерживать мяч и оказывать давление на ворота соперника, что приносит результаты в национальной лиге. Но против крайне мотивированного "Ювентуса" подобная тактика может не сработать.

Интересные факты:

• "Ювентус" не проиграл ни одного из последних 8 домашних матчей.

• "Спортинг" не проигрывал на протяжении 11 официальных матчей.

• Команды встречались всего три раза: "Ювентус" выиграл две встречи и одна завершилась ничьей.

Коэффициенты от Parimatch:

"Ювентус" – 1.78, Ничья – 3.50, "Спортинг" – 5.30