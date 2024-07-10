В Европе стартовали матчи нового сезона Лиги чемпионов

9 июля на европейских футбольных аренах стартовал сезон-2024/25 среди клубов. Открыли его 12 команд, которые начали борьбу в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

По итогам первого дня самого престижного клубного турнира Европы ряд команд сделали неплохой задел перед ответными поединками. В особенности это касается румынского клуба ФКСБ, который в гостях разгромил "Виртус" (Сан-Марино) со счетом 7:1.

Румыны, можно сказать, уже обеспечили себе выход во второй круг отбора Лиги чемпионов.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

"Паневежис" (Литва) – ХИК (Финляндия) – 3:0.

"Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Линкольн" (Гибралтар) – 0:1.

"Нью Сэйнтс" (Уэльс) – "Дечич" (Черногория) – 3:0.

"УЭ Санта-Калома" (Андорра) – "Балкани" (Косово) – 1:2.

"Викингур Рейкьявик" (Исландия) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия) – 0:0.



10 июля первым среди казахстанских команд новый евросезон открывает "Ордабасы". Шымкентский коллектив в ранге победителя КПЛ-2023 примет дома молдавский "Петрокуб" на старте первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Начало этого матча запланировано на 20:00 по казахстанскому времени.