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В Европе стартовали матчи нового сезона Лиги чемпионов

Футбол Старт ЕвроСезона, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 10:45 Фото: Instagram/championsleague
9 июля на европейских футбольных аренах стартовал сезон-2024/25 среди клубов. Открыли его 12 команд, которые начали борьбу в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

По итогам первого дня самого престижного клубного турнира Европы ряд команд сделали неплохой задел перед ответными поединками. В особенности это касается румынского клуба ФКСБ, который в гостях разгромил "Виртус" (Сан-Марино) со счетом 7:1. 

Румыны, можно сказать, уже обеспечили себе выход во второй круг отбора Лиги чемпионов. 

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

  • "Паневежис" (Литва) – ХИК (Финляндия) – 3:0.
  • "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Линкольн" (Гибралтар) – 0:1.
  • "Нью Сэйнтс" (Уэльс) – "Дечич" (Черногория) – 3:0.
  • "УЭ Санта-Калома" (Андорра) – "Балкани" (Косово) – 1:2.
  • "Викингур Рейкьявик" (Исландия) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия) – 0:0. 

10 июля первым среди казахстанских команд новый евросезон открывает "Ордабасы". Шымкентский коллектив в ранге победителя КПЛ-2023 примет дома молдавский "Петрокуб" на старте первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Начало этого матча запланировано на 20:00 по казахстанскому времени. 

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Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА Ордабасы ФК 2024 год Футбол
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