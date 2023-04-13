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В Нью-Йорке бороться с крысами будет "крысиная царица"

крысы в Нью-Йорке Фото: pixabay
Должность "крысиной царицы" получила бывшая учительница, которая ненавидит грызунов, сообщает Zakon.kz.

Кэтлин Корради обошла 900 претендентов, чтобы стать директором по борьбе с грызунами в масштабах города, сообщает The Hill.

Кэтлин Корради ранее работала над сокращением численности грызунов в Министерстве образования, где она сосредоточилась на том, чтобы лишить крыс пищи, воды и убежищ. В новой должности она планирует делать то же самое. По словам Корради, переработка пищи и остатков отходов в защищенные от крыс компостные контейнеры – это только начало, но ожидаются более масштабные усилия.

"Крысы - это симптомы системных проблем. Вы не можете справиться с одной частью проблемы. Это потребует усилий всех нас".Кэтлин Корради

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сказал, что он провел интервью с Корради и был впечатлен ее эмоциональным интеллектом и тем, как она в детстве собирала подписи, чтобы избавиться от крыс в своем районе. Но в конечном итоге, по его словам, это место досталось ей благодаря ее характеру.

Администрация Адамса разместила объявление о вакансии "крысиного царя" в конце декабря с зарплатой от 120 тыс. до 170 тыс. долларов в год.

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