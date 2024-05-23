Американцы планируют провести национальную конференцию из-за крыс в Нью-Йорке
Фото: pixabay
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о том, что в сентябре планирует провести национальную конференцию специалистов по борьбе с грызунами из-за проблемы с крысами в городе, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации Fox News, итогом конференции должна стать реализация комбинации мер, которым должны будут следовать жители города, чтобы разобраться с вредителями.
По словам Адамса, животные расплодились на улицах из-за мусора, в котором они находят еду. Встреча пройдет 18-19 сентября, в ней примут участие специалисты из Бостона, Нового Орлеана и Сиэтла.
Ранее сообщалось о том, что казахстанцы стали чаще сталкиваться со змеями.
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