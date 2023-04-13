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Законодательство РК

Строгий выговор получил аким района СКО за коррупцию подчиненного

Строгий выговор получил аким района СКО за коррупцию подчиненного Фото: Zakon.kz
В Северо-Казахстанской области за коррупцию подчиненного к дисциплинарной ответственности привлечен аким района, сообщает Zakon.kz.

Бывший замакима района Магжана Жумабаева Серик Кусанов используя свое должностное положение, путем обмана ввел в заблуждение директора дорожно-строительной компании о решении вопроса об увеличении финансирования по договору о государственных закупках по реконструкции улиц города Булаева.

"Данный факт был расценен как покушение на мошенничество, так как договор на выполнение данного вида работ заключен не с акиматом района, а с акиматом города Булаево, следовательно, увеличение финансирования по договору не входило в компетенцию осужденного. По решению апелляционной инстанции Кусанову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – рассказал руководитель управления превенции антикоррупционного Дамир Хабибулин.

По словам первого заместителя руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Айдоса Жунисова, требования закона акимом района соблюдено. При этом, аким области отставку своего подчиненного не принял, с наложением дисциплинарного взыскания, в виде строгого выговора.

6 марта на три года был осужден заместитель акима района Магжана Жумабаева Серик Кусанов за коррупционное преступление.

За коррупционные преступления подчиненных законом "О государственной службе" предусмотрена персональная ответственность руководителей. В частности, после вступления в силу обвинительного приговора политические государственные служащие должны подать в отставку в течение 10 дней.

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