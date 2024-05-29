Аким Бурабая получил строгий выговор

К строгой дисциплинарной ответственности за нарушение Этического кодекса привлекли акима поселка Бурабая Сабыра Джалмуканова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 мая сообщила прокуратура Акмолинской области.

"Установлено, что между акимом поселка Бурабая и ТОО заключен договор о государственных закупках на благоустройство площадки. В процессе исполнения договорных обязательств аким потребовал от предпринимателя выполнить дополнительные работы, не предусмотренные в сметной документации. В свою очередь предприниматель, находясь в зависимом положении от заказчика, выполнил часть этих работ", – сказано в пресс-релизе.

Своими действиями аким нанес материальный ущерб бизнесмену в размере 400 000 тенге, отмечает надзорный орган.

В результате после Совета по этике на акима поселка Бурабай наложили дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

В марте 2024 года акимы в Казахстане получали выговоры из-за плохой подготовки к паводкам.