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Астролог назвала признаки непроработанной Венеры у женщин

Венера, астролог, гороскоп Фото: pexels
Планета Венера в натальной карте отвечает за целостность и самооценку у женщин. За то, насколько девушки умеют принимать ухаживания и комплименты. Признаки непроработанной Венеры назвала астролог Инна Любимова, сообщает Zakon.kz.

Среди признаков: 

  • Девушка незаметна для мужчин. Независимо от того, как она одевается, украшает или ведет себя, мужчины почти всегда проходят мимо нее.
  • Девушка часто попадает в отношения с неправильными, неподходящими ей мужчинами. Она сама будто не замечает хороших парней, и ее тянет на абьюзеров, равнодушных, неверных или женатых мужчин.
  • Девушка не очень хорошо понимает, чего она хочет в жизни и не может подобрать свой индивидуальный стиль. Даже одеваясь в трендовые или дорогие вещи, она словно не становится привлекательнее и красивее.
  • Девушка не ухаживает за собой, не уделяет время себе и своим увлечениям. А значит, не восполняет свой энергетический сосуд – состояние усталости ее не покидает, а на активную, динамичную и интересную жизнь у нее нет сил.

Какие проработки требуются Венере

  • Настроиться на активную работу над собой, потому что не будет желаемого эффекта от действий, смысла которых вы не понимаете.
  • Разобраться с ментальными установками и определить, какие отношения нужны вам и чего вы от них хотите.
  • Выработать свой стиль по натальной карте, в зависимости от положения планеты в определенном знаке Зодиака. Есть образы, которые максимально подходят конкретной женщине. С помощью такого подхода можно улучшить качество проявления своей Венеры.
  • Подружиться с Венерой можно, ухаживая за собой, делая бьюти-процедуры. Венера – планета эстетики и стиля, но для нее важны не большие материальные затраты, а ваш правильно сформированный образ.
  • Есть и хобби, которые прорабатывают Венеру. Это всегда что-то из сферы искусства и творчества. Планете по нраву живопись, вокал, танцы или флористика.

Эксперт отметила, что оптимальный день для проработки Венеры – это пятница, которой управляет эта планета. Проработка планеты именно в "свой" день наиболее эффективна и позволяет закрепить данную активность, как привычку, пишет Wday.ru

Ранее эксперты по звездам назвали самых страстных представителей астрологического круга, которые лучше всех целуются. 

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