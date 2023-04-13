Астролог назвала признаки непроработанной Венеры у женщин
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Планета Венера в натальной карте отвечает за целостность и самооценку у женщин. За то, насколько девушки умеют принимать ухаживания и комплименты. Признаки непроработанной Венеры назвала астролог Инна Любимова, сообщает Zakon.kz.
Среди признаков:
- Девушка незаметна для мужчин. Независимо от того, как она одевается, украшает или ведет себя, мужчины почти всегда проходят мимо нее.
- Девушка часто попадает в отношения с неправильными, неподходящими ей мужчинами. Она сама будто не замечает хороших парней, и ее тянет на абьюзеров, равнодушных, неверных или женатых мужчин.
- Девушка не очень хорошо понимает, чего она хочет в жизни и не может подобрать свой индивидуальный стиль. Даже одеваясь в трендовые или дорогие вещи, она словно не становится привлекательнее и красивее.
- Девушка не ухаживает за собой, не уделяет время себе и своим увлечениям. А значит, не восполняет свой энергетический сосуд – состояние усталости ее не покидает, а на активную, динамичную и интересную жизнь у нее нет сил.
Какие проработки требуются Венере
- Настроиться на активную работу над собой, потому что не будет желаемого эффекта от действий, смысла которых вы не понимаете.
- Разобраться с ментальными установками и определить, какие отношения нужны вам и чего вы от них хотите.
- Выработать свой стиль по натальной карте, в зависимости от положения планеты в определенном знаке Зодиака. Есть образы, которые максимально подходят конкретной женщине. С помощью такого подхода можно улучшить качество проявления своей Венеры.
- Подружиться с Венерой можно, ухаживая за собой, делая бьюти-процедуры. Венера – планета эстетики и стиля, но для нее важны не большие материальные затраты, а ваш правильно сформированный образ.
- Есть и хобби, которые прорабатывают Венеру. Это всегда что-то из сферы искусства и творчества. Планете по нраву живопись, вокал, танцы или флористика.
Эксперт отметила, что оптимальный день для проработки Венеры – это пятница, которой управляет эта планета. Проработка планеты именно в "свой" день наиболее эффективна и позволяет закрепить данную активность, как привычку, пишет Wday.ru.
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