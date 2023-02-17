Лучше всех целуются: назван топ-5 знаков зодиака

Эксперты по звездам назвали самых страстных представителей астрологического круга, которые лучше всех целуются, сообщает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание "Пятый канал", в список лучших вошли представители пяти знаков зодиака.

Рак

Раки открывают рейтинг самых страстных представителей астрологического круга – они обожают целоваться и предаются этому занятию искренне и с энтузиазмом.

Представители этого знака зодиака также достаточно смелы, чтобы инициировать близость, они не будут ждать, пока объект страсти "созреет". Первое касание губ, если рядом с вами Рак, будет красивым, захватывающим, волнительным. Ух, держитесь!

Овен

Рожденные под данным созвездием тщательно готовятся ко всему, и даже к поцелую.

Никакой спонтанности! Только выверенный годами практики точный план действий, который срабатывает каждый раз. Овен поиграет с вами, заведет и подарит впечатления, которые запомнятся надолго.

Скорпион

Представители этого знака расположились на третьем месте рейтинга.

Скорпионы – сама страсть. Они вспыхивают своим чувством мгновенно и так ярко, что эту симпатию невозможно не заметить. А уж если объект вожделения отвечает взаимностью, он буквально попадет в жерло вулкана. В хорошем смысле! Поцелуй будет невероятно жарким!

Дева

На втором месте – Девы.

Они очень неоднозначны и многогранны, могут быть горячими любовниками и трогательными романтиками одновременно. Эти ребята умело сочетают грубую напористость с нежностью и аккуратностью, подсознательно чувствуют нужный момент. Первый поцелуй будет как в кино – идеальным.



Лев

Львы, безусловно, обладатели титула "Самые сладкие уста".

Их поцелуй унесет вас к облакам и заставит забыть обо всех, кого вы целовали прежде. Страстная натура Львов, знающих себе цену, понимающих свою сексуальность и привлекательность – идеальный рецепт для первого свидания! Закройте глаза и получайте удовольствие!

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