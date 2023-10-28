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Ученые обнаружили признак возможного существования жизни на древней Венере

планета Фото: pixabay
Команда американских ученых из Брауновского университета обнаружила, что на Венере в далеком прошлом могла существовать тектоника плит. Это означает, что на второй планете от Солнца когда-то были условия для появления жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature Astronomy, астрономы изучили атмосферные данные и провели компьютерное моделирование. Согласно результатам, нынешний состав газовой оболочки и нынешнее давление на поверхности Венеры могли возникнуть только в результате движения континентальных плит.

"Один из главных выводов заключается в том, что у нас, скорее всего, одновременно были две планеты в одной и той же солнечной системе, действовавшие в режиме тектоники плит – тот же режим тектоники, обеспечивший возникновение жизни, которую мы видим на Земле сегодня", – говорится в исследовании.

Отметается, что тектоника плит на Земле также привела к появлению химических процессов, которые стабилизировали температуру поверхности нашей планеты, что сделало возможным возникновение жизни.

Моделируя Венеру, ученые выяснили, что не могут получить правильный состав элементов, присутствующих в атмосфере Венеры сегодня. Тем не менее, само существование этих плит увеличивает вероятность того, что древняя Венера была способна поддерживать микробную жизнь, прежде чем радикально отойти от своего сходства с Землей.

Также сообщается, что выводы команды могут быть подтверждены, когда миссия NASA DAVINCI отправит зонд в атмосферу Венеры примерно в 2031 году. Один из ключевых вопросов, которые предстоит решить сейчас, заключается в следующем: что вызвало изменение тектоники плит на Венере и почему условия на планете стали настолько радикально отличаться от земных.

Ранее ученые нашли планету, на которой может существовать жизнь.

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