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Законодательство РК

В пригороде Семея найден тайник с оружием и боеприпасами

тайник Фото: polisia.kz
Схрон оружия был найден под фундаментом недостроенного дома в одном из дачных массивов в пригороде Семея, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Абайской области, в тайнике находилось: гладкоствольное двуствольное ружье (обрез), автомат АК-103, пистолет Астра и 104 патрона.

оружие

Фото: polisia.kz

По учетам базы МВД РК ружье как зарегистрированное и криминальное не значится.

тайник

Фото: polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее, в середине февраля, схрон оружия был найден вдоль трассы Алматы – Оскемен.

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