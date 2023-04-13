В пригороде Семея найден тайник с оружием и боеприпасами

Схрон оружия был найден под фундаментом недостроенного дома в одном из дачных массивов в пригороде Семея, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Абайской области, в тайнике находилось: гладкоствольное двуствольное ружье (обрез), автомат АК-103, пистолет Астра и 104 патрона.

Фото: polisia.kz

По учетам базы МВД РК ружье как зарегистрированное и криминальное не значится.

Фото: polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.



Ранее, в середине февраля, схрон оружия был найден вдоль трассы Алматы – Оскемен.