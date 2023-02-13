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Схрон оружия обнаружили в Алматинской области

схрон оружия Фото: pexels
Оружие было найдено вдоль трассы Алматы - Оскемен, сообщает Zakon.kz.

13 февраля на дороге Алматы – Оскемен возле села Арма обнаружен очередной схрон оружия, сообщили в пресс-службе МВД РК.

По предварительной версии, найденное оружие было похищено во время январских событий. Гладкоствольное ружье BENELLI 12-го калибра было завернуто в полиэтиленовый пакет. 

По факту проводится досудебное расследование, полицейские назначили экспертизы.

Ранее сообщалось, что в конце января 2023 года схрон с оружием обнаружили в Талдыкоргане. 

Там нашли нарезное ружье Сайга-762 со складным прикладом и двумя магазинами, гладкоствольный обрез 16-го калибра, газовый пистолет ИЖ 79-8, а также граната РГД-5 с запалом и патроны различного калибра.

Также, тайник с похищенным в ходе январских событий оружием нашли в Таразе.

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Анастасия Беньяминова
Алматинская область
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