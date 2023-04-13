В Уральске вынесли приговор убийцам известного бизнесмена

В Специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении 32-летнего Руслана Кожантаева и 22-летнего Турлана Амангельды, обвиненных в убийстве известного в Уральске бизнесмена Еркина Мухангалиева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", присяжные заседатели признали их виновными.

"Судья вынес приговор: признать Кожантаева и Амангельды виновными в убийстве с особой жестокостью и совершенное группой лиц по предварительному сговору и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии максимальной безопасности. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей Умбетовой и обязал Кожантаева и Амангельды выплатить ей по 15 млн тенге каждый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Амангельды не признал себя виновным. С приговором суда не были согласны и родители Амангельды. Они сразу заявили, что дело рассматривали предвзято, а потом и вовсе заявили, что это погибшего Мухангалиева якобы "заказала" сама потерпевшая.

Не согласился с приговором и защитник Марат Надыршин, который рассказал, что считает приговор слишком суровым, так как никакого сговора у подсудимых не было, все было сделано импульсивно, Мухангалиев якобы оскорбил Кожантаева и тот "взорвался".

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Жестокое убийство бизнесмена Еркина Мухангалиева произошло в августе 2022 года. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П. Атояна. Погибший имел несколько кафе и ресторанов.