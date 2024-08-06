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Известного спортсмена застрелили в Усть-Каменогорске – вынесен приговор

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 09:32 Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Восточно-Казахстанской области вынесли приговор по факту убийства спортсмена Эльера Юнусметова, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали по двум статьям Уголовного кодекса РК: незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и умышленное убийство. На скамье подсудимых оказался еще один человек – его обвинили в недонесении о совершенном преступлении. Он достоверно знал об убийстве, но не сообщил правоохранительным органам.

В суде установили, что подсудимый 13 января 2024 года в Усть-Каменогорске совершил умышленное убийство Юнусметова, использовав обрез гладкоствольного охотничьего ружья 16-го калибра.

В суде он признал вину полностью. Приговором ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Второму подсудимому, который просил его оправдать, назначено три года ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.


13 января появилось сообщение о том, что в одном из дворов Усть-Каменогорска по ул. Казахстан в упор застрелили мужчину. Подозреваемого задержали в течение 10 минут. Позже стало известно, что убитый – известный спортсмен Эльер Юнусметов, который в последнее время тренировался в клубе бразильского джиу-джитсу и грэпплинга "Барыс QTT".

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