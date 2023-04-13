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Санжар Досжанов завоевал "золото" на Чемпионате Азии по борьбе

борец Фото: Instagram/drs_kz
За "золото" Чемпионата Азии-2023 в вечерней сессии сразились Санжар Досжанов и Зафарбек Отаханов, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец одолел узбекского борца в весовой категории до 70 кг со счетом 3:0.

Позже за золотую медаль будет бороться казахстанец Болат Сакаев. Он померится силами с другим представителем Узбекистана – Бекзодом Абдурахмановым – в финальной схватке в весовой категории до 79 кг.

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