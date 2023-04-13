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В Алматы пройдут антитеррористические учения

В Алматы пройдут антитеррористические учения Фото: Zakon.kz
14 апреля в Бостандыкском районе Алматы будут проведены плановые антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, цель учения (в ТРЦ "Мега Алма-Ата" по адресу: улица Розыбакиева, д.247 "А") – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

"Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении". АГОШ по борьбе с терроризмом

Также отмечено, что в период проведения учений, будут предусмотрены меры ограничения.

"В этой связи, призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений. Согласно ст.443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность".АГОШ по борьбе с терроризмом

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Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
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