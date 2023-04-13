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Полицейские Туркестанской области развеяли фейк о митинге на АЗС

полиция Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В сети появилось видеозапись о том, что в ночь с 12 на 13 апреля возле автозаправочной станции "КазМунайГаз", расположенной вдоль трассы Западная Европа - Западный Китай, граждане якобы собрались на митинг в связи с повышением цен на топливо, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Туркестанской области, при выезде компетентными органами Сайрамского района 13 апреля около 04:30 ночи на место происшествия полицейскими установлено, что сведения оказались ложными. Уточняется, что видео было снято 12 апреля. И на кадрах не митинг, а автогонки.

"В настоящее время сотрудниками районного УП проводится соответствующая работа с целью установления гражданина, распространившего недостоверную информацию. Вместе с тем, напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрено привлечение к строгой ответственности, а также просим полагаться только на официальные источники информации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в мессенджерах распространяется рассылка о мошенниках. Согласно пересылаемому сообщению, на любого человека можно оформить онлайн-кредит при условии, если тот ответит на входящий звонок с незнакомого номера.

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