Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы

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Синоптики РГП "Казгидромет" сообщили, что 14 апреля в пятницу в большинстве городов Казахстана, кроме Алматы, ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких регионах РК. Читайте также Джо Байден призвал "лизнуть весь мир" В Алматы пройдут антитеррористические учения Имитация голосов птиц и зверей: солдат Нацгвардии обладает удивительным талантом

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