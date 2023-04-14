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В Петропавловске в грязи застряла машина скорой помощи

В Петропавловске в грязи застряла машина скорой помощи Фото: pixabay
Карета скорой помощи застряла в лужах и грязи в Рабочем поселке Петропавловска, сообщает Zakon.kz

В соцсетях появилось видео, где машина не может самостоятельно выехать в течение 40 минут. Выбраться медикам помогли неравнодушные горожане.

Под видео в комментариях люди пишут, что засыпали ямы только в центре, а на окраинах как обычно никуда не проехать.

Жители неоднократно обращались в городской акимат с просьбой откачать воду.

Однако им ответили только после публикации этого видео. В акимате пообещали, что "после завершения конкурсных процедур, в рамках средств выделенных на ремонт дорог, на проблемных участках данной улицы будет произведено грейдирование с подсыпкой инертного материала". Однако о точных сроках ничего не уточнили.

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