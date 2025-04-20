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События

Автомобиль скорой помощи завяз в грязи в Карагандинской области

скорая помощь, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 00:31 Фото: скриншот видео
Сотрудники МЧС пришли на помощь бригаде скорой помощи, автомобиль которых застрял в грязи, сообщает Zakon.kz.

Накануне в Абайском районе Карагандинской области следовавший на вызов автомобиль скорой помощи застрял в грязевой массе и не мог продолжить движение, рассказали в МЧС.

Спасатели оперативно прибыли и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги.

В случае возникновения чрезвычайной необходимо сообщить по номеру 112, напомнили спасатели.

Ранее тревожные кадры спасения новорожденного малыша показали в МЧС. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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