Автомобиль скорой помощи завяз в грязи в Карагандинской области

Сотрудники МЧС пришли на помощь бригаде скорой помощи, автомобиль которых застрял в грязи, сообщает Zakon.kz.

Накануне в Абайском районе Карагандинской области следовавший на вызов автомобиль скорой помощи застрял в грязевой массе и не мог продолжить движение, рассказали в МЧС.

Спасатели оперативно прибыли и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги.

В случае возникновения чрезвычайной необходимо сообщить по номеру 112, напомнили спасатели.

Ранее тревожные кадры спасения новорожденного малыша показали в МЧС.