Автомобиль скорой помощи завяз в грязи в Карагандинской области
Фото: скриншот видео
Сотрудники МЧС пришли на помощь бригаде скорой помощи, автомобиль которых застрял в грязи, сообщает Zakon.kz.
Накануне в Абайском районе Карагандинской области следовавший на вызов автомобиль скорой помощи застрял в грязевой массе и не мог продолжить движение, рассказали в МЧС.
Спасатели оперативно прибыли и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги.
В случае возникновения чрезвычайной необходимо сообщить по номеру 112, напомнили спасатели.
Ранее тревожные кадры спасения новорожденного малыша показали в МЧС.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript