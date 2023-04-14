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Очередной 11 пакет санкций против России готовит Европейский союз

11 пакет санкций против России готовит Европейский союз Фото: pixabay
Очередной пакет антироссийских санкций, который готовят страны Европы направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер, сообщает Zakon.kz

"Европа ввела 10 пакетов санкций. Будет еще один", - приводятся слова еврокомиссара по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес на сайте CNBC.

Также комиссар заявил, что необходимо убедиться, что у России не будет возможностей для обхода этих санкций.

Ранее в СМИ уже сообщилось, что Евросоюз приступит к обсуждению введения 11-го пакета санкций после католической Пасхи, которая отмечалась в прошедшие выходные. 


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