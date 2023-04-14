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Матч квалификации "Кубка Билли Джин Кинг": когда казахстанцы смогут поболеть за наших теннисисток

Матч квалификации "Кубка Билли Джин Кинг": когда казахстанцы смогут поболеть за наших теннисисток Фото: ФТК
Женская сборная Казахстана по теннису в Астане начнет матчевую встречу с командой Польши на Кубке Билли Джин Кинг в пятницу в 13:30, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы ФТК, в первом матче казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (45-е место в рейтинге WTA) сыграет с полькой Магдой Линетт (19-е место), а сразу после них на корт выйдут Елена Рыбакина (7-е место) и Вероника Фальковска (263-е место).

Во второй игровой день, 15 апреля, пройдут еще два матча в одиночном разряде — Елена Рыбакина сыграет с Магдой Линетт, а Юлия Путинцева померится силами с Вероникой Фальковской, а также одна игра в парном разряде — казахстанскому дуэту Гозаль Айнитдинова / Анна Данилина будет противостоять польская пара Вероника Фальковска / Алиция Росольска.

Ранее мы писали, что 13 апреля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посетила Акорду и встретилась с Касым-Жомартом Токаевым. Спортсменка рассказала президенту о своих планах на предстоящие турниры.

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Елена Вебер
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