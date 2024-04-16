Видеообзор матча Юлия Путинцева – Наоми Осака в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

В Токио 12-13 апреля женская сборная Казахстана сыграла с командой Японии за выход в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг. Представлен видеообзор матча Юлии Путинцевой против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки, сообщает Zakon.kz.

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В первый игровой день Юлия Путинцева проиграла чемпионке четырех турниров "Большого шлема" Наоми Осаке со счетом 2:6, 6:7 (5:7). Таким образом, одна из самых богатых теннисисток на планете сократила отставание в личных встречах с Юлией до 2:3.





По итогам двухдневного противостояния сборная Казахстана уступила Японии 1:3 и не смогла квалифицироваться в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.



