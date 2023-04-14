Комплексную программу поддержки среднего бизнеса разработают в Казахстане

Новые подходы к развитию среднего предпринимательства рассмотрены на совещании с участием руководства центральных госорганов и НПП "Атамекен" под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков отметил, что по состоянию на 1 марта 2023 года в республике насчитывается 2910 действующих субъектов среднего предпринимательства с долей в ВВП на уровне 6,3%. Также, по его словам, данные предприятия обеспечивают работой порядка 380 тыс. человек.

Как отмечено на сайте главы правительства, на открытии первой сессии Парламента VIII созыва глава государства поставил задачу по повышению конкурентоспособности среднего бизнеса в ближайшие годы. В этой связи МНЭ РК предложены меры по упрощению регуляторных процедур в отношении СП, включая сферу госзакупок, налоговому стимулированию, повышению инвестиционной активности, снижению административной нагрузки и расширению поддержки среднего предпринимательства.

Премьер-министр одобрил данные подходы и обозначил важность активного вовлечения бизнес-сообщества в процесс разработки новых инициатив.

"Нам нужно будет хорошо поработать с этими предложениями и в первую очередь – с предложениями самого бизнеса. Внимательно изучить их и внести необходимые изменения в законодательство, а также в отраслевые программы госорганов". Алихан Смаилов

Кроме того, в Астане прошло очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных госорганов, Генпрокуратуры, Антикора, АЗРК, АФМ.

На встрече обсуждалась информация о проекте "Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны", для реализации которого акимат столицы в 2018 году заключил договор ГЧП с компанией ТОО "Парковочное пространство Астаны".