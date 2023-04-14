В Шымкенте женщина заявила, что муж бьет и издевается над ней

По словам 18-летней девушки, они прожили в браке всего год. Муж наносил частые побои, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, после очередного удара бутылкой в живот она потеряла первенца. Но это не стало уроком для супруга. Побои, по заявлению девушки, продолжились.

"В последний раз он меня жестоко избил и бросил на улице. Я сейчас беременна вторым ребенком, он бросил на улице меня беременную. А первенца я потеряла, когда он кинул в мой живот двухлитровую баклажку. В тот день мы начали ругаться, у нас в комнате лежали вещи разбросанные, он разозлился, начал орать на меня и бить сильно. Потом вытащил меня на улицу и стал заставлять собирать навоз. Потом сказал, что заставит меня съесть его. Потом он забрал меня на своей машине куда-то. Мы ругались на улице, потом он сел в машину, я держала за ручку машины и он поехал. Я не успела отпустить ручку и упала животом. Он уехал и улыбался, когда увидел как я падаю", – рассказала пострадавшая.

После этого инцидента девушка попала в реанимацию. Но даже после всех издевательств она ничего не сказала родным. Боялась, что не поймут, осудят.

"Об избиениях я вообще не знала. Он не давал нам общаться. О том, что моя дочь так страдает в браке, я узнала, когда 26 марта дочь попала в больницу. Как узнала, сразу написали заявление. Я даже не знала, что дочь потеряла первенца из-за него. Я хочу, чтобы его наказали. Пусть его будут бить так же сильно, как он бил мою дочь", – рассказала мама пострадавшей.

С обвинениями муж девушки не согласен. Говорит, что за время брака и пальцем ее не трогал. По его словам, они просто не сошлись характерами и решили обоюдно разойтись.

"Ничего такого не было. Она обратилась в полицию, но даже они не хотят заниматься этим делом. Если бы я ее реально избивал, полицейские бы меня задержали, когда она поступила в больницу. Она ушла по другой причине. Мы характерами не сошлись", – сказал муж пострадавшей.

Истинную причину установят полицейские.

"Жительница микрорайона Самал-3 написала заявление 23 марта. В своем заявлении она указала, что муж ее постоянно избивает. Факт зарегистрирован в едином реестре Управления полиции Абайского района. Назначена экспертиза. По результатам экспертизы примут решения", – рассказал участковый инспектор УП Абайского района Бауыржан Коштаев.

Пострадавшая требует справедливого расследования.

В конце декабря 2022 года в Астане муж избил жену до полусмерти на глазах у маленьких детей.