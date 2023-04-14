Ученые протестировали антипохмельный эликсир на пьяных мышах

Похмелье теперь может остаться в прошлом, поскольку группа ученых из Китая обнаружила пробиотик, который "поможет подняться с постели и не потратить впустую целый день", сообщает Zakon.kz.

В попытке уменьшить разрушительное воздействие потребления и поглощения алкоголя на печень группа ученых создала пероральный "hADH1B-экспрессирующий пробиотик", который помогает расщеплять алкоголь в кишечном тракте.



Сосредоточив внимание на потреблении вина, ученые протестировали созданный ими пробиотик на группе пьяных мышей. Перед тем как испытать пробиотик, ученые засекли, сколько времени понадобилось пьяным мышам, чтобы самостоятельно прийти в себя, – от шести до 10 часов.

Некоторым из мышей дали пробиотик. Ученые переворачивали мышь на спину и засекали, через сколько секунд она перевернется на лапы. Если она не могла перевернуться в течение 30 секунд, считалось, что мышь все еще пьяна.

Временная точка, в которой рефлекс был утрачен, была определена как точка опьянения, а продолжительность между первой рюмкой и опьянением была принята за время толерантности к алкоголю.



Исследование показало, что мыши, принимавшие пробиотик, восстановили свою способность к физической нагрузке примерно через 5,5 часа. Мышам, не принимавшим пробиотик, потребовалось около 6,4 часа.

Четверть мышей, принимавших пробиотик, также смогли встать на лапы, в то время как мыши, не принимавшие пробиотик, испытывали трудности с этим.

Пробиотик не только снижал количество всасываемого в организм алкоголя, но и увеличивал продолжительность времени, в течение которого мышь могла переносить алкоголь, а также сокращал время восстановления после острого алкогольного опьянения.



"Мы считаем, что генно-инженерные пробиотики дадут новые идеи для лечения заболеваний печени. Мы очень рады тому, что рекомбинантные пробиотики улучшают состояние печени и кишечника при остром повреждении, вызванном алкоголем". Участник исследования доктор Мэн Донг

Исследование под названием "Пероральный пробиотик, экспрессирующий человеческую этанолдегидрогеназу, смягчает повреждения, вызванные острым потреблением алкоголя у мышей" опубликовали в журнале Journal of Microbiology Spectrum.