Ученые выяснили, как денежный вопрос влияет на брак

Международная группа ученых обнаружила, что пары, которые чрезмерно сосредоточены на деньгах, хуже обсуждают финансовые вопросы и в целом испытывают меньшее удовлетворение от супружеской жизни, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR). В нем говорится, что супруги, которые разделяют схожие финансовые установки или "денежные сценарии", лучше взаимодействуют при обсуждении финансовых вопросов.

В исследовании приняли участие 1153 супружеские пары из США, состоящие в браке в среднем около восьми лет. Оценивались четыре типа денежных сценариев: избегание денег, культ денег, ассоциация денег со статусом и стремление к финансовой конфиденциальности.

Особое внимание привлекли пары с высокими показателями по сценарию "культ денег" – такие супруги чаще испытывали трудности в обсуждении финансов и были менее довольны своим браком.

"Люди, которые верят, что деньги приносят счастье, склонны к материализму и хроническому недовольству", – отметила автор исследования Эшли Лебэрон-Блэк.

Главным фактором оказалось не столько наличие или отсутствие конкретного сценария, сколько сходство между партнерами. Пары, чьи установки совпадали в целом, находили общий язык и в финансовых вопросах.



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