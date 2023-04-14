В Астане приземлили уникальный космический экспериментальный модуль

В Национальном космическом центре 12 апреля в честь Дня космонавтики первая частная космическая компания Eurasian Space Ventures (ESV) передала в распоряжение "Қазақстан Ғарыш Сапары" экспериментальный космический модуль – SPACE NOMAD.

Модуль представляет собой несколько отсеков космической станции, в котором исследователи в течение длительного периода времени смогут проводить эксперименты в стабильной среде, максимально приближенной к изоляции в космосе.

К этому дню первая частная космическая компания Eurasian Space Ventures (ESV) приурочила передачу в распоряжение "Қазақстан Ғарыш Сапары" экспериментального космического модуля – SPACE NOMAD, который представляет собой несколько отсеков космической станции, в котором исследователи в течение длительного периода времени смогут проводить эксперименты в стабильной среде, максимально приближенной к изоляции в космосе.

Впервые презентация SPACE NOMAD состоялась на Международном форуме Digital Bridge в Астане в 2022 году, где он пользовался огромной популярностью у посетителей. Уже тогда было принято решение, что экспериментальный космический модуль будет служить отечественным специалистам для проведения модельных исследований космических полетов и научных экспериментов в "Қазақстан Ғарыш Сапары".

"Исторически Казахстан стал космической гаванью. И задача нашей компании ESV – помочь привлечь в страну частные космические проекты, сделать ее своего рода космическим хабом. Надеемся, что использование модуля пойдет на пользу развитию казахстанской науки и космической промышленности". Основатель ESV, член Совета директоров Евразийского банка Шухрат Ибрагимов

Первый эксперимент с опытным экипажем под руководством летчика-космонавта Айдына Аимбетова стартовал 12 апреля. В течение трех дней экипаж проверит работоспособность и систему жизнеобеспечения в космическом модуле. Следующим этапом станет разработка научной программы и запуск второго экипажа, который исследует особенности физиологической и психологической адаптации испытуемых в условиях автономного функционирования модуля.

Фото: "Қазақстан Ғарыш Сапары"

"Сегодня стартует миссия испытателей для проверки модуля, членов экипажа будет трое – командир, инженер и эксплуатационщик. Мы должны провести в комплексе несколько дней и понять, что для последующих экипажей полностью безопасно нахождение в этом модуле, – проверим состав воздуха, вентиляцию, температуру, влажность. Также проверим эргономичность места оператора, где он работает, где находятся инструменты, как к ним тянуться". Айдын Аимбетов

Справочно о технических особенностях модуля.

На основе международного опыта командой ESV была разработана оптимальная планировка экспериментального центра. Для органичного погружения в условия космоса создан стильный дизайн интерьера модулей, вобравший в себя футуризм, эргономику малых пространств, а также многофункциональность.

Комплекс представляет собой систему из 4 модулей общей длиной 24 метра, шириной 3,5 метра и высотой потолков 2,1 для создания максимально приближенных к космическим условий. В комплект центра входят инженерный модуль с имитацией командного пункта, служебный модуль, жилой модуль и модуль жизнеобеспечения.

В командном пункте одновременно могут работать до 5 специалистов. Рабочие места оснащены сенсорным управлением и вспомогательными экранами, на которых отображается бортовая статистика. Служебный модуль в виде переговорной позволяет проводить коллективные работы, осуществлять связь со станцией и планирование решения задач.

Жилой модуль оснащен всем необходимым для жизни человека и поделен на три зоны: компактная кухня со столовой, спальная в виде двухъярусных кроватей и шкафами для личного пользования, а также ванной и мини-уборной. Каждый из модулей центра может работать автономно, так как напрямую связан с модулем жизнеобеспечения, внутри которого расположены все коммуникации.

Нестандартная задача создания экспериментального центра потребовала уникального проектирования и создания проекта с чистого листа на основе лучших мировых практик, начиная с конструирования каркаса каждого из модулей. Теплоизоляция в модуле превышает норматив городской среды в три раза.

Модули оснащены приточно-вытяжной системой, системами отопления и кондиционирования, управления климатом, а также пожарной сигнализации и аварийным выходом. Все условия безопасности жизнедеятельности человека соблюдены.

Все модули оснащены звуковым сопровождением, а также умным освещением с возможностью реализации различных сценариев пребывания. Благодаря умной системе автоматизации есть возможность голосового управления для передачи команд во все модули и управления его частями, а также возможность разработки и корректировки различных сценариев.

Eurasian Space Ventures (ESV) – первая казахстанская частная космическая компания, которая занимается привлечением в страну ведущих мировых компаний, технологий космической отрасли. Основатель ESV – Шухрат Ибрагимов, предприниматель, член совета менеджеров международной горнорудной компании ERG, член Совета директоров Евразийского банка и СК "Евразия".

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