Что известно о состоянии американского модуля "Одиссей", приземлившегося на Луне на бок

Первый частный космический аппарат – лунный посадочный модуль "Одиссей" 23 февраля 2024 года достиг лунной поверхности. Но, как выяснилось, не все прошло так гладко – аппарат лежит на боку. Об этом рассказали на пресс-конференции, которую провела Intuitive Machines, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала создавшая лунный посадочный модуль "Одиссей" американская компания Intuitive Machines, аппарат находится практически на боку, своей верхней частью оперевшись на скалу. Данные указывают на то, что он сел на склоне, после чего, возможно, завалился на скальный участок. Антенны Nova-C находятся в положении, когда передача данных затруднена, команда пытается получить фотографии поверхности Луны.

"Одиссей" сможет проработать на Луне 9-10 дней, до наступления лунной ночи.

При этом "Одиссей" устойчив на предполагаемом месте посадки. Солнечные панели работают, батарея заряжается, большая часть полезной нагрузки может работать и собирает научные данные.

Известно, что до посадки аппарат, по крайней мере, 90-120 секунд снижался вертикально вниз, а непосредственно перед прилунением двигался со скоростью более 1 м/с.

В Intuitive Machines заверили, что жидкий метан и кислород сработали хорошо, их можно хранить в космосе длительное время. При этом расход гелия был больше, чем ожидалось (он нужен для наддува баков). Многие полезные нагрузки посадочного аппарата были успешно продемонстрированы в рамках посадки.

Также в компании отметили, что отделяемую камеру EagleCam пришлось отключить до ее запланированного катапультирования при спуске, но она остается в исправном состоянии, и команда планирует отстрелить ее от лендера, чтобы снять его на поверхности Луны.

На пресс-конференции представители Intuitive Machines показали снимок Nova-C над кратером Шомбергера, примерно в 200 км от предполагаемого места посадки, когда аппарат был на высоте 10 км над поверхностью Луны.

Материал по теме На поверхность Луны высадился первый японский модуль

Отметим, что это первый случай, когда частная фирма успешно посадила космический корабль на Луну. За последние пять лет свои миссии к Луне запускали Израиль, Индия, Китай, Россия, США, Япония, большинство которых были частично или полностью неудачными. Но исследовательские программы от этого не сворачиваются, только в ближайшие пять лет на Луну планируют запустить еще около 15 миссий несколько стран.