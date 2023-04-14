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Лучший теннисист мира проиграл Лоренцо Музетти и сломал ракетку

Теннис Сенсация Монте-Карло Фото: Instagram/atptour
На грунтовом "Мастерсе" в Монте-Карло наступила пора четвертьфиналов. К сожалению, один из его главных фаворитов, серб Новак Джокович, проиграл в 1/8 финала. Первый номер мирового рейтинга уступил Лоренцо Музетти, сообщает Zakon.kz.

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Итальянский теннисист Музетти, который ныне располагается на 21-й позиции рейтинга ATP, сумел переиграть Джоковича в трех упорных партиях – 3:6, 7:5, 6:4. Для своего успеха 16-й сеяный Монте-Карло затратил почти три часа игрового времени.


Герой матча Лоренцо после завершения игры прокомментировал свою победу над лучшим теннисистом планеты.

"Изо всех сил стараюсь не заплакать. Очень эмоциональный момент, потому что это был действительно долгий матч. Играли три часа, матч приостанавливался из-за дождя. Условия были непростые, потому что было немного ветрено и холодно, не так, как мы привыкли в первые дни. Я действительно горжусь собой, видя результат на табло. С трудом сдерживаю слезы, потому что для меня это мечта". Лоренцо Музетти

В свою очередь первая ракетка мира Джокович также отличился в этом матче, но с отрицательной стороны. В порыве гнева за поражение он сломал свою ракетку, за что получил предупреждение от судьи на вышке. 


Тем временем на кортах Монте-Карло стали известны все четвертьфиналисты первого грунтового "Мастерса" нового сезона. За выход в полуфинал 14 апреля ATP 1000 сыграют:

  • Даниил Медведев – Хольгер Руне,
  • Андрей Рублев – Жан-Леннар Штруфф,
  • Тэйлор Фритц – Стефанос Циципас,
  • Лоренцо Музетти – Янник Синнер. 

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