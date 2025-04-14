"Мастерс" в Монте-Карло: видеообзор финального матча

В Монте-Карло (Монако) завершился первый грунтовый турнир серии АТР-1000. В финале встретились Карлос Алькарас (Испания) и Лоренцо Музетти (Италия), сообщает Zakon.kz.

В матче за титул четырехкратный победитель турниров "Большого шлема" третья ракетка мира Алькарас обыграл 16-го номера мирового рейтинга Музетти со счетом 3:6, 6:1, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Алькарас три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Его соперник выполнил три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что после успешного выступления на турнире в Монте-Карло Алькарас вернется на вторую строчку мирового рейтинга.

Для испанца этот титул стал 18-м в карьере и вторым в этом сезоне, ранее он выиграл турнир АТР-500 в Роттердаме.

В активе у испанского теннисиста четыре титула чемпиона турнира серии "Большого шлема", шесть титулов чемпиона турниров серии "Мастерс", шесть титулов чемпиона турниров АТР-500, два титула чемпиона турниров АТР-250.

Ранее Новак Джокович поделился эмоциями после фиаско на "Мастерсе" в Монако.