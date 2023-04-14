Нефтяные цены выросли на фоне данных по инфляции в США

Стоимость барреля нефти марки Brent достигла на этой неделе рекордной для последних месяцев отметки в 87 долларов из-за информации о снижении инфляции в Штатах, сообщает Zakon.kz.

Нефтяные котировки в понедельник, 10 апреля, составляли 84,18 доллара за баррель "черного золота" марки Brent, во вторник увеличившись уже до 85,61 доллара. 12 апреля, впервые с января нынешнего года, цены перевалили рубеж в 87 долларов. А в четверг, 13 апреля, немного снизились – до 86,42 доллара за бочку.

Фото: график





Аналитики называют несколько причин роста стоимости энергоносителей.

Охлаждение инфляции

В первую очередь основным фактором нынешнего роста цен на нефть эксперты считают данные по инфляции в США. В среду, 12 апреля, американское Министерство труда обнародовало статистику потребительских цен. Согласно ей, темпы инфляции в марте замедлились до 5%, что стало минимумом с мая 2021 года. При этом прогнозировалось, что инфляция будет на уровне 5,2%. В то же время в феврале этот показатель составлял 6%.

По мнению аналитиков, у трейдеров появилась надежда, что охлаждение инфляции в США смягчит "ястребиную" позицию Федеральной резервной системы, и она прекратит повышать процентную ставку.

"ФРС либо близка к завершению цикла повышений ставки и поднимет ее всего лишь раз, либо вообще воздержится от дальнейшего повышения. А так как рынок живет ожиданиями будущих событий, предполагается, что ставка ФРС со временем будет снижаться, соответственно, и цены в долларах на сырьевые товары, в том числе и на нефть, будут расти", – полагает директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев.

Эксперт отмечает и другую сторону вопроса – при отсутствии дальнейших повышений ставки ФРС мировая экономика не впадет в рецессию, а значит, и спрос на нефть будет высоким, также подталкивая нефтяные котировки в сторону роста.

Экономика медлит

Однако не все эксперты прогнозируют рост цен на "черное золото". Так, аналитики Citigroup предполагают снижение нефтяных котировок ниже уровня 80 долларов за баррель, даже несмотря на объявленное в нынешнем апреле странами ОПЕК+ сокращение добычи энергоресурсов со следующего месяца.

"Стоимость нефти снизится из-за более медленного, чем считалось ранее, восстановления экономики Китая, а перспектива рецессии на Западе подрывает спрос на энергоносители", – считает глава отдела Citigroup Эд Морс.

Эд Морс говорит и о том, что отрицательно повлиять на динамику нефтяных котировок также может увеличение добычи в Ираке и Венесуэле, способное компенсировать сокращения, о которых договорились члены ОПЕК+.

Без спроса

Между тем, по словам аналитика "Финам" Александра Потавина, апрельское решение ОПЕК+ следует расценивать как признание слабых перспектив спроса.

"Снижение добычи – вынужденный шаг, показывающий, что на рынке не все так хорошо. Действия ОПЕК+ просто поддерживают цены в то время, как экономика КНР, крупнейшего в мире импортера нефти, восстанавливается медленнее, чем ожидалось, а западные экономики замедляются на фоне высоких кредитных ставок", – говорит Александр Потавин.

Примечательно, что Министерство энергетики США предполагает, что цены в этом году будут находиться в интервале от 82,95 до 85,01 доллара за баррель нефти марки Brent. В свою очередь Международный валютный фонд считает, что в настоящее время котировки не увеличатся больше 73,1 доллара за баррель, а к 2026 году они могут снизиться до 65,4 доллара.

Запаслись

Сдерживающее влияние на рынок оказала информация о росте запасов нефти и ее добычи в Штатах. В статистике Министерства энергетики США говорится, что коммерческие запасы "черного золота" в стране выросли за неделю на 0,6 миллиона баррелей, или 0,1%, до 470,5 млн баррелей. А эксперты, наоборот, ждали уменьшения запасов на 0,6 млн баррелей.

Что касается ежедневной нефтедобычи, то она увеличилась на 100 тысяч баррелей и составила 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Говоря об американских запасах "черного золота", необходимо отметить, что нефтяной стратегический резерв Штатов за неделю уменьшился на 1,6 миллиона баррелей и теперь составляет 369,6 млн, достигнув минимального показателя с ноября 1983 года. К слову, данные об уменьшении стратегического резерва были проигнорированы трейдерами и влияния на нефтяные котировки не оказали.

Все будет хорошо?

Аналитики считают, что наблюдаемый сейчас рост стоимости позитивно повлияет на отечественную экономику.

"Текущие котировки соответствуют цене в 85 долларов за баррель, заложенной в параметры республиканского бюджета. Поэтому сегодняшний внешний фон на нефтяном рынке благоприятен для Казахстана, и при этих ценах наша экономика будет чувствовать себя вполне хорошо", – говорит Мурат Кастаев.

Прогнозируя будущую стоимость энергоресурсов, эксперт называет коридор в 80-90 долларов за баррель в первом полугодии и 90-100 долларов – во втором полугодии. Соответственно, казахстанская марка Kebco будет торговаться с дисконтом около 3 долларов к марке Brent.

Нефть Шредингера

Эксперты также отмечают парадоксальную ситуацию на отечественном рынке энергоносителей. Дело в том, что Казахстан планирует нарастить поставки своей нефти через Азербайджан и Батуми. Но при этом внутри республики сократились объемы продаж, хотя в правительстве утверждают, что производится достаточное количество топлива.

"С конца февраля добыча "черного золота" в стране ежедневно снижается на 100 тысяч баррелей из-за незапланированного ремонта на Тенгизском месторождении. При этом "КазТрансОйл" хочет увеличить экспорт через порт Батуми, максимальная мощность которого составляет 15 млн тонн в год. Получается, что для наращивания экспорта у нас есть нефть, а для внутреннего рынка уже наблюдается ее нехватка", – подчеркнул Александр Потавин.