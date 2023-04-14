Астролог рассказала, кого будут преследовать неудачи до конца весны

Весна 2023 года выдастся удачной не для всех знаков зодиака, но даже в негативе можно найти что-то положительное: к примеру, вынести урок для себя. Об этом рассказала потомственная шаманка и ясновидящая, финалистка шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова, сообщает Zakon.kz.

В беседе с журналом StarHit она назвала три знака зодиака, представителей которых до конца весны будут преследовать неудачи.

Овен

Весной им могут угрожать финансовые трудности и возможны проблемы в личных отношениях. Положение планет призывает Овнов подумать о том, чему они научились за прошедший год, что стало уроком, что стало новостью, что побудило их изменить свой характер или мышление.

"Также подумайте о том, какое образование вы могли бы получить прямо сейчас, – профессиональный совет, коучинг, наставничество, мастер-классы или даже физические упражнения. Решайте сами, но главное – стремитесь к развитию". Кажетта Ахметжанова

Близнецы

Весной рожденным под этим созвездием могут угрожать неприятности на работе, а также возможны проблемы со здоровьем. Многие события будут напоминать о том, что нужно доводить дело до конца, даже когда устали и сыты по горло. Работа стоит усилий, даже сейчас.

"Скорей всего, вам нужно приступить к делу. Если вы чувствуете сильную усталость, обратитесь к своему питанию и режиму здоровья, чтобы найти способы повысить жизненный тонус". Кажетта Ахметжанова

Весы

Весной представителям этого знака зодиака может быть сложно справляться с эмоциональными проблемами, а также возможны конфликты в личных отношениях. Положение планет относительно их знака привлекает внимание к вопросам динамики власти.

"Контролируете ли ситуацию там, где вам нужно или хочется? Не находитесь ли в нездоровой зависимости от другого? Действительно ли являетесь боссом и доминируете там? Будьте честны. Будьте сострадательны. Четко осознайте, что происходит и что собираетесь делать, дабы устранить дисбаланс". Кажетта Ахметжанова

Ранее астрологи назвали самые успешные и счастливые месяцы для каждого знака зодиака.