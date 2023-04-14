Астролог рассказала, кого будут преследовать неудачи до конца весны
В беседе с журналом StarHit она назвала три знака зодиака, представителей которых до конца весны будут преследовать неудачи.
Овен
Весной им могут угрожать финансовые трудности и возможны проблемы в личных отношениях. Положение планет призывает Овнов подумать о том, чему они научились за прошедший год, что стало уроком, что стало новостью, что побудило их изменить свой характер или мышление.
"Также подумайте о том, какое образование вы могли бы получить прямо сейчас, – профессиональный совет, коучинг, наставничество, мастер-классы или даже физические упражнения. Решайте сами, но главное – стремитесь к развитию".Кажетта Ахметжанова
Близнецы
Весной рожденным под этим созвездием могут угрожать неприятности на работе, а также возможны проблемы со здоровьем. Многие события будут напоминать о том, что нужно доводить дело до конца, даже когда устали и сыты по горло. Работа стоит усилий, даже сейчас.
"Скорей всего, вам нужно приступить к делу. Если вы чувствуете сильную усталость, обратитесь к своему питанию и режиму здоровья, чтобы найти способы повысить жизненный тонус".Кажетта Ахметжанова
Весы
Весной представителям этого знака зодиака может быть сложно справляться с эмоциональными проблемами, а также возможны конфликты в личных отношениях. Положение планет относительно их знака привлекает внимание к вопросам динамики власти.
"Контролируете ли ситуацию там, где вам нужно или хочется? Не находитесь ли в нездоровой зависимости от другого? Действительно ли являетесь боссом и доминируете там? Будьте честны. Будьте сострадательны. Четко осознайте, что происходит и что собираетесь делать, дабы устранить дисбаланс".Кажетта Ахметжанова
Ранее астрологи назвали самые успешные и счастливые месяцы для каждого знака зодиака.