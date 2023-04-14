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Законодательство РК

В Косшы участок стоимостью 65 млн тенге вернули государству

Земельный участок стоимостью 65 млн тенге вернули государству Фото: pixabay
По акту прокуратуры города Косшы государству возвращен земельный участок стоимостью 65 млн тенге. Об этом Zakon.kz 14 апреля сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

В сообщении сказано, что прокуратурой города в ходе анализа применения земельного законодательства установлены грубые нарушения со стороны местных исполнительных органов при предоставлении земель для коммерческих целей.

"Так, распоряжением акима Косшынского сельского округа в августе 2016 года Товариществу с ограниченной ответственностью (далее - ТОО) предоставлено права временного возмездного землепользования на земельный участок, площадью 3,2778 гектаров. На основании данного распоряжения между ТОО и Отделом земельных отношений Целиноградского района заключен договор о временном возмездном землепользовании на земельный участок".Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Сроки аренды неоднократно продлевались. Однако, с 2016 года предприятием не совершено не единого действия, направленного на использование земельного участка по целевому назначению. А по документам, ТОО якобы намеревалось построить жилой комплекс.

"Данный земельный участок, кадастровой стоимостью в 65 млн тенге, расположен в центре города Косшы и имеет высокую инвестиционную привлекательность. Такой вывод можно сделать только из того, что в 2021 году ТОО продало право аренды другому юридическому лицу за 120 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Однако, надзорным органом установлено, что земельный участок предоставлен в нарушение норм статьи 48 Земельного кодекса РК, а именно без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

"Решением Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области от 07 ноября 2022 года исковые требования Департамента удовлетворены в полном объеме с возвратом земли государству. Данное решение вступило в законную силу 16 февраля 2023 года", – уточнили в ведомстве.

По сведениям акимата Косшы, на данном земельном участке будет планироваться строительство школы, в рамках реализации национального проекта "Комфортная школа".

28 марта в Генеральной прокуратуре сообщили, что в Алматы участок стоимостью 6 млрд тенге вернули государству. Участок расположен в Медеуском районе Алматы на углу проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева. Территория находится неподалеку от здания Центрального государственного музея.

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