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11-летняя дочь Джигана и Самойловой записала первую песню

11-летняя дочь Джигана и Самойловой записала первую песню Фото: Instagram/samoylovaoxana, Instagram/iamgeegun
Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова опубликовали фото и видео со студии, на кадрах которых их 11-летняя дочь Ариела записала песню на английском языке, сообщает Zakon.kz.

Довольные и счастливые родители поделились с поклонниками этим событием.

Оксана Самойлова даже прослезилась, прослушивая песню. Также она отметила, что Ариела знает наизусть 300 англоязычных песен.

Ранее в СМИ проходила информация, что Ариела зарабатывает по 18 тысяч рублей (почти 100 тысяч тенге) в неделю. Отмечено, что она продает бьюти-боксы.

Стоит отметить, что в конце марта Самойлова заявила, что они с мужем не живут вместе. Это произошло после каникул за границей. Позднее Джиган обратился к жене через соцсети. Рэп-исполнитель в Instagram-Stories написал: "Прости меня, Кара".

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