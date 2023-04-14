11-летняя дочь Джигана и Самойловой записала первую песню
Фото: Instagram/samoylovaoxana, Instagram/iamgeegun
Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова опубликовали фото и видео со студии, на кадрах которых их 11-летняя дочь Ариела записала песню на английском языке, сообщает Zakon.kz.
Довольные и счастливые родители поделились с поклонниками этим событием.
Оксана Самойлова даже прослезилась, прослушивая песню. Также она отметила, что Ариела знает наизусть 300 англоязычных песен.
Ранее в СМИ проходила информация, что Ариела зарабатывает по 18 тысяч рублей (почти 100 тысяч тенге) в неделю. Отмечено, что она продает бьюти-боксы.
Стоит отметить, что в конце марта Самойлова заявила, что они с мужем не живут вместе. Это произошло после каникул за границей. Позднее Джиган обратился к жене через соцсети. Рэп-исполнитель в Instagram-Stories написал: "Прости меня, Кара".
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